Nữ ca sĩ tự nhận là vợ cũ cuối cùng đã lên tiếng về tin đồn ngoại tình với NS Hoài Linh

Trong lúc vụ lùm xùm giữa đại gia Phương Hằng - Hoài Linh đang căng thẳng, có một tài khoản Facebook tự nhận là vợ của Hoài Linh, đó là ca sĩ Hà My. Cô trực tiếp đối đầu với vợ ông Dũng "lò vôi" để bênh nam nghệ sĩ nhưng lại nhận về nhiều chỉ trích vì netizen cho rằng cô yêu Hoài Linh trong lúc nam nghệ sĩ đã có vợ con.

Vào buổi livestream ngày 22/5, nữ ca sĩ đã lên tiếng phản bác lại tin đồn này. "Trời ơi phải nói trên mạng nhiều người viết cũng tào lao. Tự nhiên lại viết là anh Linh ngoại tình khi đã có vợ, cái đó là tầm bậy tầm bạ. Vấn đề đó không phải như vậy. Tôi với anh Linh là một mối tình đẹp, là tình cảm thật sự ngày xưa" - Hà My mở đầu livestream bằng trạng thái bức xúc.

Hình ảnh cũ của cặp đôi được Hà My chia sẻ trong livestream ngày 22/5

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm, cô quen Hoài Linh từ năm 1996. Hiện tại, cô còn giữ nhiều tấm hình chụp cùng "chồng" khi đó, đây là bằng chứng cho thấy giữa cô và Hoài Linh đã có sự gắn kết. Đến khi xa nhau, cả hai cũng không nói lời chia tay. Sau này cả hai quay lại vì đó là duyên nợ.

"Việc chúng tôi trở lại với nhau là vô tình, không ai chủ động liên hệ ai trước. Hôm đó, tôi có đi với ca sĩ Tuấn Tú thi bolero thì gặp anh Linh đang chấm thi trong một chương trình. Gặp lại thì hai người cũng ôm nhau, nói chuyện một vài câu, nhưng anh Linh không biết tôi vẫn còn yêu. Sau này khi tôi thi bolero mùa 2, được hỏi về người yêu cũ thì tôi có sao nói vậy, nhưng tôi không hề hé tên anh Linh vì sợ anh bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi lại bị mấy người trong đài 'moi ra'" - Hoài My bộc bạch.

Hà My cho biết cả hai có mối tình ngọt ngào thời còn trẻ

Sau khi chia sẻ về chuyện tình trong quá khứ, Hà My cũng cho biết thêm về tình hình của nam nghệ sĩ: "Anh Linh đang rất là ốm, rất là tội nghiệp, tôi thật sự xót lắm quý vị ơi. Tôi cũng có theo dõi livestream của chị Phương Hằng, nhưng tôi không biết giãi bày thế nào cho chị ấy hiểu. Anh Linh cũng không cho My nói gì cả mà cứ khép kín với với My hoài. Anh nói từ từ để anh tính, anh sẽ gặp chị Phương Hằng".

Dù bị nam nghệ sĩ ngăn cản, song Hà My cũng đã hé lộ nhiều bí mật trên mạng xã hội. Cô khẳng định trong tương lai, Hoài Linh chắc chắn sẽ lên tiếng chứ không để mọi chuyện trôi qua trong im lặng.

"Em thay mặt anh Linh nói rằng, chị hãy yên tâm sẽ có một ngày anh Linh làm sáng tỏ theo ý của chị. Em chẳng nịnh chị để làm gì, em chưa bao giờ gặp chị bên ngoài, em nói với tư cách của một người vợ. Với những người nghệ sĩ khác từ nay về sau đừng hành động, nói năng như thế nữa, nếu nói ai thì phải nói rõ người đó, chứ đừng chạy theo vụ việc ông Võ Hoàng Yên hay anh Hoài Linh để công kích chị Hằng như thế, vô tình gây ảnh hưởng tới anh Linh" - Hà My nhắn gửi tới bà Phương Hằng và các nghệ sĩ khác.

Ca sĩ Hà My khẳng định chắc chắn Hoài Linh sẽ lên tiếng làm sáng tỏ sự việc

Ảnh: Sưu tầm