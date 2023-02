Nữ ca sĩ Thái Lan bị chỉ trích vì nhảy gợi cảm cạnh bé trai 12 tuổi

Ngày 3/2, tờ Thairath cùng nhiều phương tiện truyền thông đã lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ Janey Ratchanok Suwannaket sau khi đoạn video quay lại cảnh biểu diễn của cô cùng một bé trai được đăng tải.

Theo đó, Janey Ratchanok Suwannaket đã mời một cậu bé chỉ khoảng 11-12 tuổi lên sân khấu trong lúc biểu diễn. Tuy nhiên, thay vì những tương tác dễ thương, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã có loạt động tác uốn éo gợi cảm, không phù hợp với độ tuổi của khán giả nhỏ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cởi áo của cậu bé.

Janey Ratchanok Suwannaket và dàn vũ công nhảy phản cảm bên cậu bé.

Hành động của Janey bị chỉ trích thậm tệ: "Cô ta đang có những hành động phản cảm, có thể khép vào tội quấy rối với khán giả nhỏ", "Đừng tưởng trẻ con không biết gì, tụi nó học rất nhanh, hành động của cô ta sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự trưởng thành của cậu bé", "Chính cô ấy cũng có con nhỏ, tại sao lại có động tác vũ đạo như vậy", các tờ báo Thái Lan đăng loạt nhận xét của công chúng dành cho Janey Ratchanok Suwannaket.



Hiện tại, Janey Ratchanok Suwannaket vẫn chưa lên tiếng về cách hành xử gây tranh cãi của mình.

Janey sinh năm 1995 là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Thái Lan. Ngoài vai trò ca sĩ, cô tham gia một số bộ phim như The Maid, Khun Phan Begins… hay chương trình I Can See Your Voice mùa 3.

Nữ ca sĩ có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và theo đuổi phong cách gợi cảm. Bên cạnh đó, Janey Ratchanok Suwannaket còn ký hợp đồng với một số tài năng âm nhạc trẻ và cùng các bé biểu diễn nghệ thuật.