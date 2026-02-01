Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ, đeo kim cương chói mắt: "Tôi cứ lì mặt ra"

Mới đây, ca sĩ Hương Thủy đã có mặt tại một livestream cùng ca sĩ Quang Lê. Cô nói: "Tôi hi vọng ngày hôm nay lên đây mọi người đừng chán tôi, tội nghiệp tôi lắm. Bầu show hú lên livestream là tôi cứ lì mặt lên thôi.

Hương Thủy

Tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi được lên livestream, gặp gỡ quý vị khán giả. Nhiều khi tôi lên tới đài, gặp các anh chị hậu đài, nhạc công, các anh chị đều thốt lên: "Ủa lại gặp nữa hả", "ủa lại lên livestream tiếp à". Tôi nghĩ, chắc mai mốt tôi phải đeo cái biển mặt lì lên livestream, tôi cứ lì mặt ra lên đây".

MC Khánh Hoàng đỡ lời: "Nói vậy tội nghiệp cho Hương Thủy quá. Việc Hương Thủy xuất hiện ở các livestream để thông báo tiến độ chương trình, liveshow và giúp đỡ các nghệ sĩ khác đang làm show. Với lại, Hương Thủy cũng đang rảnh, không đi show mấy".

Hương Thủy được biết đến là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất hải ngoại. Các đồng nghiệp thường gọi cô là đại gia. Chồng cô kinh doanh nhà hàng khá phát đạt, mở cả một chuỗi nhà hàng. Bởi vậy, Hương Thủy hạn chế đi hát để ở nhà chăm lo, quản lý gia đình.

Hương Thủy sở hữu nhiều biệt thự triệu đô và siêu xe. Đàn em Minh Dự từng kể lại về sự giàu có của Hương Thủy: "Tôi từng thấy chị Hương Thủy ở ngoài rồi, sang trọng lắm, cũng đeo kim cương hột xoàn dữ dội lắm, còn lái siêu xe.

Chị Hương Thủy đi chùa đeo nhẫn kim cương phát sáng như ánh nắng, chói mắt. Hôm đó trời âm u, chị Hương Thủy đi chùa mà tôi thấy ánh nắng ở đâu chiếu ra, hóa ra là viên kim cương trên tay chị Hương Thủy phát sáng".

Vì giàu có nên Hương Thủy rất hiếm khi đi hát. Trong một lần gặp gỡ, ca sĩ Cam Thơ thốt lên: "Lâu lắm rồi mới đi show chung mà gặp được Hương Thủy. Hương Thủy dạo này đi tu rồi nên khó gặp lắm".

Hương Thủy nghe vậy liền nói ẩn ý về chuyện vắng bóng của mình vài năm qua: "Tôi cảm thấy đủ phước thì lại xuống núi đi hát, hết phước rồi thì đi tu tiếp". Qua lơi chia sẻ, có thể thấy Hương Thủy đang yên ổn với cuộc sống gia đình sung túc, viên mãn nên ít màng đến việc đi show, lên truyền thông. Vì thế nên cô khá rảnh.