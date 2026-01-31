Kim Tae Hee cắt đứt quan hệ với chị gái, chuyện gì khiến ngọc nữ xứ Hàn phũ phàng đến thế?

Ngày 31/1, tờ KoreaBoo đưa tin Kim Tae Hee đang bị ảnh hưởng danh tiếng vì cáo buộc tiêu cực liên quan đến chị gái ruột. Theo đó, Kim Hee Won - chị gái ngọc nữ xứ Hàn - vừa bị Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc cưỡng chế tài sản là 1 căn hộ cao cấp ở Seongdong, Seoul (Hàn Quốc), do không thanh toán tiền bảo hiểm. Giữa lúc nhiều người nổi tiếng xứ kim chi bị phanh phui bê bối trốn tránh nghĩa vụ tài chính với quốc gia và "ngã ngựa", vụ lùm xùm của người thân khiến Kim Tae Hee bị đàm tiếu.

Nhiều netizen thắc mắc không biết bà xã của Bi Rain có liên quan đến vụ không đóng phí bảo hiểm theo quy định của chị gái hay không. Họ yêu cầu Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc thông tin chi tiết thời gian nợ bảo hiểm của Kim Hee Won. Bởi Kim Hee Won trước đây từng là CEO của công ty Lua Entertainment chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của Kim Tae Hee suốt 9 năm. Đến năm 2018, Kim Tae Hee chuyển sang công ty quản lý mới, còn Lua Entertainment đổi tên thành Lua Asset vào năm 2019.

Chị gái Kim Tae Hee nợ tiền bảo hiểm và bị cưỡng chế tài sản. Vụ việc khiến Kim Tae Hee cũng bị ảnh hưởng, nghi vấn có liên đới vì cô từng để chị gái làm quản lý cho mình. Ảnh: KoreaBoo.

Trước suy đoán của công chúng, Story J Company - công ty quản lý hiện tại của Kim Tae Hee - đã lập tức phủ nhận mọi liên quan giữa nữ diễn viên hàng đầu và chị gái trong vụ trốn đóng phí bảo hiểm. "Chị gái của Kim Tae Hee đang sinh sống tại Mỹ, và không biết về việc bản thân chưa đóng phí bảo hiểm y tế, dẫn đến sự việc bị cưỡng chế tài sản. Chúng tôi xin nhấn mạnh vấn đề của Kim Hee Won không liên quan đến Kim Tae Hee", Story J Company thay ngọc nữ xứ Hàn làm rõ mối nghi ngờ của công chúng. Các nguồn tin cho biết Kim Tae Hee phải nhờ công ty quản lý vạch rõ giới hạn, xa lánh chị gái vì lo ngại bị kéo vào tranh cãi trong bối cảnh nhạy cảm ở showbiz Hàn.

Theo KoreaBoo, Kim Tae Hee từng có mối quan hệ thân thiết với chị gái. Năm 2000, cô từng mua 1 căn hộ với giá 980 triệu won (gần 18 tỷ đồng). Đến năm 2016, nữ diễn viên sang tên và tặng bất động sản này cho chị gái. Những năm gần đây, Kim Tae Hee và Kim Hee Won đều có cuộc sống riêng, không còn hợp tác làm việc với nhau.

Kim Tae Hee phủ nhận mối liên hệ với chị gái, cho biết không liên quan đến vấn đề tiêu cực người thân đang vướng phải. Ảnh: Nate.

Kim Tae Hee được mệnh danh là "nữ thần quốc dân", là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân tại Hàn Quốc. Vẻ đẹp vượt thời gian cùng đời tư sạch giúp minh tinh này mãi là biểu tượng trong lòng khán giả. Cô từng chinh phục khán giả toàn châu Á bằng diễn xuất và nhan sắc qua các tác phẩm như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard, IRIS, Hi Bye Mama... Về đời tư, Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Bi Rain.

Minh tinh xứ Hàn có sự nghiệp, hôn nhân viên mãn với tài tử Bi Rain. Ảnh: Bazzar.

