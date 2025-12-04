Câu trả lời cho tin đồn Phạm Hương trục trặc với chồng đại gia ở Mỹ

Dù đã lùi xa hào quang showbiz từ rất lâu nhưng nhất cử nhất động của Phạm Hương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Gần đây, hàng loạt chi tiết lạ trong cuộc hôn nhân của cô và chồng đại gia khiến netizen vô cùng tò mò. Bẵng đi gần 2 năm nay, Phạm Hương chưa từng nhắc đến hay cho chồng đại gia được "lên sóng". Cuộc sống đời thường của cô chỉ xoay quanh tiệm hoa và 2 con nhỏ.

Cho đến mới đây, Phạm Hương có màn đáp trả thâm thuý về loạt tin đồn bủa vây. Theo đó, "Hoa hậu quốc dân" vẫn làm công việc quen thuộc là cập nhật đi làm ở tiệm hoa, thế nhưng cô chụp zoom cận chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út. Cư dân mạng cho rằng đây là tín hiệu Phạm Hương ngầm khẳng định hôn nhân vẫn êm ấm chứ không căng thẳng như những lời đồn. Trước đó, Phạm Hương còn tổ chức ăn mừng lễ Tạ Ơn bên trong ngôi nhà là nơi sinh sống của cô và chồng ở Mỹ.

Phạm Hương bất ngờ khoe chiếc nhẫn cưới với chồng đại gia giữa loạt tin đồn

Trước đó, Phạm Hương còn tổ chức lễ Tạ ơn hoành tráng trong ngôi biệt thự trắng của gia đình

Những năm gần đây, Phạm Hương gần như rút khỏi showbiz, sang Mỹ định cư cùng chồng doanh nhân và tập trung làm mẹ, làm vợ. Người đẹp gốc Hải Phòng từng chia sẻ, chồng chính là "điểm tựa tinh thần", luôn ở bên động viên, hỗ trợ cô trong mọi quyết định. Cuộc sống của Phạm Hương nơi xứ cờ hoa được bao phủ bởi hình ảnh bình yên, sang trọng với những chuyến du lịch, biệt thự đẹp như mơ và hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Phạm Hương cho biết chồng chính là doanh nhân Bobby Trần. Bài báo về Phạm Hương đăng trên một trang tin ở Mỹ cho biết: "Chồng của Phạm Hương là Bobby Trần, cô gọi chồng là 'người ủng hộ lớn nhất', cả hai đã có 2 con và 2 bé đều đang đi học. Phạm Hương đã tận dụng thời gian rảnh để theo đuổi đam mê với hoa". Bobby Trần cũng chính là người đàn ông bị bắt gặp cùng Phạm Hương đưa con tải đầu lòng đi công viên trước đó ít năm.

Phạm Hương và chồng đã chụp ảnh cưới nhưng chưa tiết lộ về hôn lễ

Dạo này, Phạm Hương bị soi ít chia sẻ khoảnh khắc gia đình, và gần như "mất hút" bóng dáng ông xã khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi. Dẫu vậy, Phạm Hương vẫn giữ thái độ kín tiếng, không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định bất kỳ tin đồn nào. Thay vào đó, cô dành trọn sự chú ý cho hai con và công việc kinh doanh tại Mỹ.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".