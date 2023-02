Nữ ca sĩ Hàn Quốc gây chú ý với clip nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 31/1, ca sĩ BoA đăng tải clip nhảy ca khúc Forgive Me trên trang TikTok cá nhân. Nhiều người hâm mộ Việt Nam bất ngờ nhận ra giọng ca 36 tuổi đang có mặt tại đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Kèm theo clip, nữ ca sĩ chia sẻ dòng chữ bằng tiếng Hàn, tạm dịch là “Thử thách đường phố tại Việt Nam”.

Động thái của BoA khiến cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam phấn khích. Nhiều người tò mò không biết chính xác thời điểm nữ ca sĩ sang Việt Nam là khi nào. Khán cho rằng đây ca sĩ mới đến TPHCM vì những chi tiết trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trùng khớp với thời điểm hiện tại.

BoA đăng tải clip nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: BoA_Kwon.

Theo một số nguồn tin, giọng ca Only One tới đất nước hình chữ S để đầu tư studio nhảy tại quận 2 nhưng chưa được xác nhận. Lịch trình tại Việt Nam của ca sĩ được các fan ngóng đợi.



Năm 2019, ngôi sao Kpop từng đến TPHCM. Cô mặc trang phục đơn giản, năng động và cười rạng rỡ khi tạo dáng trên đường phố. “Tôi có quãng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam. Hy vọng được gặp mọi người trong lịch trình chính thức”, nữ ca sĩ chia sẻ.

BoA tên thật là Kwon Bo Ah, sinh năm 1986. Cô nổi tiếng tại thị trường Hàn Quốc nhờ sự nâng đỡ của công ty giải trí SM Entertainment. 20 năm tồn tại trong giới Kpop, nữ ca sĩ gây dựng tên tuổi với những bản hit đình đám như Hurricane Venus, My Name, Girls on Top … và là một trong những giọng ca tạo nền móng cho sự phát triển của nghệ sĩ Hàn tại Nhật Bản. Cô từng Mỹ tiến khi phát hành Eat You Up nhưng không đạt được thành công ở thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

BoA ở tuổi 36.

Những năm gần đây, BoA trở lại đường đua âm nhạc khi được thêm vào nhóm nhỏ mang tên GOT the Beat (GOT: Girls On Top) - dự án âm nhạc đặc biệt của SM Entertainment, quy tụ những cái tên nổi trội trong các nhóm nữ trực thuộc SM như Taeyeon và Hyoyeon (nhóm SNSD), Wendy và Seulgi (Red Velvet), Karina và Winter (aespa).

BoA là thành viên có tuổi đời lẫn tuổi nghề cao nhất nhóm, cô thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Âm nhạc của nhóm dự án này khiến khán giả ngày càng thất vọng, nhiều người đánh giá GOT có nhiều gương mặt tài năng nhưng không thể vớt vát được hình ảnh bởi ca từ sáo rỗng, chất lượng nhạc ngày càng đi xuống.