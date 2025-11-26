Nữ ca sĩ đi diễn miền Tây bị sập cả hàng rào

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thùy Trang trong vai trò giám khảo.

Về lí do tham gia chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đây là một sân chơi mà tôi rất thích. Các thí sinh đều chọn những ca khúc hay và khi ngồi làm giám khảo, được chứng kiến sự thăng hoa của các em, tôi cảm thấy vui và tự hào vô cùng.

Ca sĩ Thùy Trang

Tôi thấy các thí sinh ngày càng tiến bộ, tự tin và sở hữu chất giọng đẹp. Với tôi, tiêu chí quan trọng nhất khi chấm điểm chính là cảm xúc và sự chỉn chu trong từng phần trình diễn.

Tôi muốn thấy sự tự tin, một bản phối hay và quan trọng nhất là thí sinh phải đặt trọn cảm xúc vào bài hát. Đó là điều làm nên một ca sĩ thật sự.

Theo tôi, để gây ấn tượng với giám khảo và khán giả, thí sinh cần biết chọn bài phù hợp chất giọng, tập luyện nghiêm túc và hát bằng tất cả tâm huyết của mình".

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Thùy Trang nói: "Tôi nhớ mãi kỷ niệm khi đi diễn tại miền Tây những năm sân khấu ca nhạc còn sôi động.

Tôi vẫn còn nguyên cảm giác xúc động lẫn bất ngờ khi khán giả quá đông và quá nhiệt tình đến mức làm sập hàng rào, tràn lên sân khấu khiến chương trình phải tạm dừng.

Thùy Trang thời trẻ

Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng rồi nhận ra đó là vì khán giả yêu thương mình quá. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Bây giờ tôi không còn biểu diễn dày đặc như trước do sự thay đổi của các tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM. Tôi chủ yếu xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện. Dẫu vậy, niềm đam mê vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.

Trong giới nghệ sĩ, tôi quý mến rất nhiều đồng nghiệp và khó chọn ra một cái tên tri kỷ bởi mỗi người đều để lại cho chị một tình cảm đẹp.

Nhìn vào nền âm nhạc Việt hiện nay, tôi trân trọng thế hệ trẻ. Các bạn rất giỏi và đầy năng lượng. Tôi không dám khuyên điều gì, thậm chí còn học hỏi ngược lại từ các bạn. Chỉ mong các bạn hòa nhập nhưng đừng hòa tan, hãy giữ bản sắc của mình".

Về bí quyết giữ gìn mái ấm, Thùy Trang cho rằng: "Đó là sự may mắn của mỗi người. Tôi không đưa ra lời khuyên cụ thể cho các cặp đôi trẻ, nhưng tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là mang đến niềm vui cho nhau mỗi ngày. Đời sống vợ chồng rất mong manh, không thể nói trước điều gì. Tôi chỉ cố gắng sống tốt mỗi ngày".

Về ý định nghỉ hưu, nữ ca sĩ khẳng định: "Điều đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi. Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Sân khấu và khán giả là nguồn sống của tôi".