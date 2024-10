Nữ ca sĩ công khai "bóc phốt" em trai lừa đảo và cờ bạc, bất lực tuyên bố từ mặt

Mới đây, nữ ca sĩ Dior (có tên khác là Da Ying, 25 tuổi) đã đăng bài " bóc phốt ", công khai từ mặt em trai Chen An Sheng. Trong nhiều năm qua, em trai nữ ca sĩ người Malaysia đã đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo, vay nặng lãi, khiến gia đình vô cùng khổ sở. Dior đăng bài cảnh báo để mọi người ngừng cho Chen An Sheng vay tiền và cảnh giác trước những lời em trai nói.

Ca sĩ người Malaysia bắt đầu bài đăng bằng lời chỉ trích trực tiếp: "Đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo người khác, vay nặng lãi - nó làm tất cả những chuyện đó. Em trai của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đừng tin lời dụ dỗ vay tiền của nó, bất kể lý do là gì. Đừng tin bất cứ điều gì phát ra từ miệng nó. Nó đã đi quá xa rồi. Thật xấu hổ và nực cười khi đăng bài này, nhưng tôi nghĩ cần phải ngăn nó tiếp tục hại người khác như vậy".

Dior công khai "bóc phốt", từ mặt em trai

Những hành vi sai trái đều đến từ thói quen cờ bạc thời thiếu niên của Chen An Sheng. Dior tiếp tục: "Tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của mọi người. Khi vay tiền người khác, nó nói rằng em gái cần đi học nhưng không có tiền đóng học phí. Rồi nó nói rằng gia đình đang nằm bệnh viện. Nó lợi dụng việc em trai nằm viện phẫu thuật để vay tiền bạn bè, nói rằng cần tiền gấp để trả viện phí. Thực sự là không có lương tâm. Từ khi còn là thiếu niên, Chen An Sheng đã bắt đầu đánh cờ bạc và nợ hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn, và cuối cùng là hàng trăm ngàn đô la. Số tiền vô cùng lớn. Mỗi lần, chúng tôi đều tin rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Chúng tôi đã cho nó cơ hội hết lần này đến lần khác bằng cách trả nợ giúp. Nhưng nó đã lợi dụng lòng tin của chúng tôi và không hề ân hận".

"Vào lúc nào đó trong thập niên 2010, nó phải rời nước vì nợ nần cờ bạc. Không ai muốn giúp nó, vì vậy nên nó tìm đến tôi. Lúc đó, tôi không có tiền nhưng nó liên tục gọi điện khóc lóc, nói rằng rất tuyệt vọng và cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi thực sự tin tưởng nó lúc đó. Tôi thực sự, thực sự tin rằng nó sẽ thay đổi. Nhưng tôi không thể làm gì được vì tôi không có tiền".

Dior đã đánh liều đi đánh bạc để kiếm tiền giúp em trai. Sau khi thắng tiền, cô sắp xếp công việc mới cho Chen An Sheng, hy vọng rằng em trai sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy: "Tôi đã cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhưng cuối cùng, tôi không kiếm được đồng nào, vì vậy tôi cũng đánh bạc, haha. Có lẽ lúc đó tôi đã phát điên. Tôi đưa cho nó số tiền tôi thắng được, nhờ bạn tôi ở Australia giúp đỡ, mua cho nó 1 vé máy bay để nó có thể trốn sang 1 quốc gia khác và sắp xếp cho công việc mới. Tôi nghĩ nó sẽ khá hơn khi rời khỏi đất nước. Nhưng chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi tôi không còn đếm xuể. Trong vài năm trở lại đây, nó liên tục đánh bạc và nợ tiền. Gần đây, nó đã vượt quá mức có thể chấp nhận".

Em trai Dior vẫn chứng nào tật nấy sau nhiều lần được gia đình trả nợ giúp

Chen An Sheng đi từ vay tiền người quen, đến lừa đảo người khác, cầm cố vật gia truyền, ăn cắp tiền của bạn gái và gia đình cô, cuối cùng là vay nặng lãi từ xã hội đen. Việc này đã dẫn đến chuyện em gái của Dior suýt bị xã hội đen bắt cóc: "Nó bắt đầu lừa đảo người khác. Nó vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi, dẫn đến việc em gái tôi suýt bị bắt cóc trước trường học. Còn lấy trộm dây chuyền vàng của bố và chị gái tôi, cầm cố chúng và đánh bạc bằng số tiền đó. Tôi vẫn nhớ rằng tôi đang quay 1 chương trình với bố khi nghe tin này. MC đã hỏi bố về món quà mà ông thích nhất được các con tặng, và bố tôi nói rằng đó là sợi dây chuyền vàng ông nhận được vào Ngày của Cha. Nó đã cầm cố sợi dây vào cùng ngày. Haha, Chen An Sheng đã lấy cắp tiền của mọi người trong gia đình, họ hàng của chúng tôi và bạn gái của nó. Nó lừa đảo vô số người, xui khiến họ đầu tư vào cái gọi là 'doanh nghiệp sầu riêng' của nó. Nó lừa đảo anh trai và bố của bạn gái mình, thậm chí cả mẹ của nhân viên dưới quyền chị gái tôi. Nó lừa đảo tất cả những người thân thiết và cả những người không thân. Tôi vẫn nhớ nó lấy cắp món đồ duy nhất mà người mẹ quá cố để lại cho tôi, trị giá khoảng 200 đô la (4,9 triệu đồng). Gần đây nó thậm chí còn bắt đầu nhắm vào những người hâm mộ của tôi".

Nữ ca sĩ 25 tuổi bất lực: "Còn rất, rất nhiều điều nữa, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó thực sự đã mất đi nhân tính và không hề hối hận. Tôi không biết nó còn lương tâm không. Chen An Sheng khiến chúng tôi cảm thấy rằng việc giúp nó trả nợ ngay từ đầu là một sai lầm. Có rất nhiều lần chúng tôi nghĩ nó đã thay đổi. Khi không ai tin nó, tôi vẫn đưa hết tiền của mình. Nhưng nó đã lừa dối cả gia đình. Nó đã phá hủy lòng tin của gia đình chúng tôi hết lần này đến lần khác. Không có giới hạn nào cho việc nó sa ngã".

Nữ ca sĩ người Malaysia cùng gia đình đau khổ, kiệt quệ vì có em trai hư hỏng

Dior lên tiếng vì không muốn cả gia đình sống trong sợ hãi vì bị đòi nợ nữa: "Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại phải đến mức này. Tôi không muốn tên này lừa đảo mọi người chỉ vì nó biết mọi người đều tin tưởng tôi. Tôi không muốn cả gia đình phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều tồi tệ nó làm. Tôi không muốn cả gia đình phải sống trong sợ hãi, lo lắng liệu nó có làm điều gì sai trái nữa không và tự hỏi khi nào sẽ có người đến phá rối cửa hàng của chị gái tôi, hoặc liệu những kẻ cho vay nặng lãi có đến nhà chúng tôi không. Tôi không muốn bất kỳ ai nhắn tin cho tôi để xin tiền. Tôi không muốn nghĩ đến việc liệu 1 ngày nào đó, trong 1 chương trình nào đó, có ai đó sẽ xuất hiện để gây rối hay không. Thật mệt mỏi. Thật sự, thật sự mệt mỏi".

Sau nhiều năm chịu đựng, gia đình Dior quyết định cắt đứt mối quan hệ với "con báo" này: "Cả gia đình chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Đến lúc này, nó phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Hãy tự chăm sóc bản thân. Tôi không ngại cảm thấy xấu hổ, tôi lo lắng hơn về sự an toàn của chúng tôi và mọi người. Đối với những ai bị nó lừa đảo, tôi đề nghị hãy báo cảnh sát để bắt nó lại. Ít nhất chúng ta sẽ có 1 cuộc sống thoải mái hơn. Đừng tin bất cứ điều gì nó nói. Tôi rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Giờ tôi không còn đau lòng nữa, có lẽ vì đã tê liệt rồi. Tôi đã rất bận rộn và mệt mỏi trong những ngày này, nhưng tôi vẫn phải đọc rất nhiều lời đồn đoán. Tôi rất mệt mỏi. Tôi kiệt sức về mặt tinh thần. Tôi có những buổi biểu diễn phải làm trong những ngày tới, tôi không hy vọng mọi người an ủi tôi. Tôi chỉ không muốn con người kia làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi có thể cảm thấy tốt hơn sau 1 đêm ngon giấc. Cảm ơn mọi người".

Gia đình Dior quyết định cắt đứt mối quan hệ với đứa con hư hỏng, ngỗ nghịch

Nguồn: Koreaboo