Nữ ca sĩ biểu diễn trên chương trình đêm giao thừa của đài quốc gia bị netizen phản ứng dữ dội, đòi cấm cửa

Nữ ca sĩ đình đám Trung Quốc Khúc Uyển Đình từ lâu đã trở thành "cái gai" trong mắt dân mạng xứ tỷ dân do mẹ cô tham ô làm thất thoát tài sản nhà nước. Đáng nói, hành động vi phạm pháp luật của mẹ nữ ca sĩ không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính mà còn khiến nhiều người lao động lâm vào cảnh khốn cùng, phải sống lay lắt. Nữ ca sĩ họ Khúc lớn lên trong nhung lụa, được đi du học với chi phí đắt đỏ tất cả là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu của mẹ mình. Cũng từ đây, cô bị phong sát ở làng giải trí Trung Quốc và hứng cơn thịnh nộ từ netizen xứ tỷ dân suốt những năm qua.

Đến ngày 21/2, Khúc Uyển Đình manh nha trở lại hoạt động ở Cbiz. Cô vừa mở tài khoản Douyin đăng video vừa đàn vừa hát và nội dung chúc Tết khán giả Trung Quốc, đồng thời thông báo album mới sẽ phát hành vào mùa hè năm nay. Thế nhưng sau chưa đầy 48 giờ mở Douyin, tài khoản này của nữ ca sĩ sinh năm 1983 đã bị xóa sổ không còn chút dấu vết nào. Trước đó, các sản phẩm âm nhạc của Khúc Uyển Đình đã bị gỡ bỏ trên tất cả các nền tảng tại Trung Quốc, các cảnh quay có mặt nữ ca sĩ trên truyền hình cũng bị cắt bỏ sạch sẽ. Chưa dừng lại ở đó, các nhãn hàng cũng đồng loạt hủy hợp đồng quảng cáo với Khúc Uyển Đình sau bê bối chấn động của gia đình cô.

Tới nay, nữ nghệ sĩ mở Douyin manh nha trở lại làng nhạc Trung Quốc nhưng chưa được 48 giờ thì tài khoản đã "bay màu" không còn chút dấu vết nào. Có thể thấy, nữ ngôi sao họ Khúc đã bị xóa sổ triệt để ở làng giải trí xứ Trung và không còn cơ hội trở lại hoạt động tại đây nữa.

Tài khoản Douyin của Khúc Uyển Đình vừa mới mở đã bị cho "bay màu". Và nữ ca sĩ cũng hết đường trở lại Cbiz hoạt động. Ảnh: Sohu

Được biết, mẹ Khúc Uyển Đình - bà Trương Minh Kiệt từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong thời gian đương chức, bà Trương định giá khu đất nhà nước 150 héc ta vốn có giá hơn 2 tỷ NDT (hơn 7500 tỷ đồng) là "tài sản ròng âm" và bán rẻ với giá chỉ có 61,6 triệu tệ (232 tỷ đồng). Trong giai đoạn 2010 - 2011, mẹ Khúc Uyển Đình còn lừa gạt chiếm đoạt 349,85 triệu tệ (1317 tỷ đồng) tiền đền bù đất đai, nuốt trọn tiền trợ cấp của 566 công nhân. Số tiền đó vốn là chi phí để mua thiết bị sưởi ấm, tiền chữa bệnh của những gia đình đang gồng mình trong mùa đông khắc nghiệt -30°C ở Cáp Nhĩ Tân. Kết quả, nhiều người đã chết cóng hoặc tự tử do không chịu nổi hoàn cảnh sống cùng cực.

Tháng 11/2021, Trương Minh Kiệt bị tuyên án tù chung thân ở phiên tòa sơ thẩm. Đến tháng 3/2022, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án dành cho mẹ Khúc Uyển Đình.

Mẹ Khúc Uyển Đình bị kết án chung thân sau vụ bê bối nghiêm trọng gây chấn động dư luận. Ảnh: 163

Khúc Uyển Đình sinh năm 1983, bắt đầu học đàn piano từ năm 6 tuổi và sang Canada du học khi mới 16 tuổi. Năm 2005, cô bắt đầu thử sức sáng tác nhạc. Sau đó 4 năm, nữ ca sĩ ký hợp đồng với công ty Nettwerk Music. Khúc Uyển Đình sáng tác các bài hát bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Trong quá khứ, nữ ca sĩ có nhiều bản hit, nhờ thành tích này mà được lên biển diễn trên chương trình đón giao thừa Xuân Vãn 2013 của CCTV (đài quốc gia Trung Quốc). Từng được ca ngợi là tài nữ làng nhạc xứ Trung nhưng sau khi mẹ vướng vòng lao lý, hình tượng cùng sự nghiệp của Khúc Uyển Đình đã bị sụp đổ hoàn toàn.