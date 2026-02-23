David Beckham ra tay cứu mỹ nhân ở khu trượt tuyết, được khen hết lời

Không phải những bộ phim hành động Hollywood, ngay tại khu nghỉ dưỡng siêu sang Courchevel trên dãy Alps nước Pháp, một kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa đời thực vừa lãng mạn đã diễn ra gần đây với sự góp mặt của nhân vật chính không thể xịn xò hơn: Sir David Beckham!

Ở tuổi 50 nhưng phong độ vẫn "out trình", huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Anh vừa khiến hội chị em phải tan chảy khi hóa thân thành một "hiệp sĩ đời thực" đúng nghĩa để giải cứu một người phụ nữ gặp nạn trên sườn dốc tuyết.

Cụ thể, giữa cái lạnh tê tái của vùng núi cao, một người phụ nữ Anh đang mải mê tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn bè thì bỗng nhiên gặp sự cố "đo ván" cực mạnh. Trong lúc nạn nhân còn đang choáng váng vì cú va chạm mạnh ở vùng đầu, một "thiên thần hộ mệnh" đã xuất hiện. Không ai khác chính là David Beckham - người đang có chuyến trượt tuyết gia đình tại đây.

Chẳng ngần ngại một giây, ông bố bốn con nhanh chóng lao đến, ân cần tháo ván trượt cho nạn nhân và tỉ mỉ kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Nguồn tin tại hiện trường không khỏi xuýt xoa khen David thực sự là một quý ông lịch thiệp hiếm có, sự tử tế và lo lắng chân thành của anh đã khiến tất cả những người chứng kiến ấn tượng.

David Beckham trở thành người hùng cứu giúp một người phụ nữ bị ngã trên đường trượt tuyết

Thế nhưng, đằng sau màn cứu hộ ấy, chuyến đi này của gia đình Beckham còn mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn thế. Sir David xuất hiện cùng cô con gái út Harper, nay đã 14 tuổi, trong một nỗ lực gắn kết tình cảm gia đình sau những sóng gió truyền thông không đáng có.

Đây là chuyến trượt tuyết đầu tiên của nhà Becks kể từ khi cậu cả Brooklyn làm "dậy sóng" dư luận bằng những tuyên bố gay gắt về mâu thuẫn gia đình. Giữa bối cảnh những cái đầu đang nóng lên vì tranh cãi, có vẻ như David đang dùng cái lạnh của vùng Alps và những hoạt động thể thao lành mạnh để xoa dịu đi những rạn nứt trong lòng các thành viên.

Beckham thường xuyên đến Courchevel cùng vợ - Victoria và gia đình (Nguồn ảnh: Getty)

Courchevel từ lâu đã là "địa bàn" quen thuộc của vợ chồng David và Victoria. Nơi đây không chỉ là điểm đến ưa thích của giới siêu giàu mà còn là chốn dừng chân của những nhân vật quyền lực nhất. Có vẻ như dù ở trên sân cỏ hay trên đỉnh núi tuyết, dù đang đối mặt với drama gia đình hay cứu giúp một người lạ mặt, David Beckham vẫn luôn biết cách duy trì đẳng cấp của một ngôi sao hạng A: luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và tỏa sáng theo cách tử tế nhất có thể.