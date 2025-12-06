Nữ ca sĩ 5 năm ế show không ai mời đi diễn, hết thời bán hàng livestream cũng bị cho thôi việc

Nhắc đến Tào Lộ (Cao Lu), công chúng vẫn nhớ tới hình ảnh một nữ idol hoạt bát, nhí nhảnh và cực kỳ có duyên trong các chương trình thực tế Hàn Quốc. Xuất thân là thành viên nhóm nhạc FIESTAR, cô nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ tính cách hài hước, phản ứng nhanh và sự tự nhiên khi lên hình. Những phân đoạn “ăn tiền” của Tào Lộ từng viral khắp MXH trong khoảng 2014 - 2016, khiến cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn.

Tào Lộ biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ

Thế nhưng khi trở về Trung Quốc vào năm 2020 sau khi FIESTAR tan rã, con đường sự nghiệp của cô lại rẽ sang một hướng khó khăn hơn rất nhiều. Dù có sẵn danh tiếng từ những show đình đám như Real Men hay We Got Married, Tào Lộ vẫn không dễ dàng tìm kiếm cơ hội ở thị trường giải trí nội địa. Nhiều nhà sản xuất đưa ra lý do “độ nhận diện chưa cao” hoặc “thiếu sức hút” để từ chối.

Tào Lộ để lại dấu ấn đặc biệt trên sóng truyền hình giải trí Hà

Các mối quan hệ mà cô gây dựng ở làng giải trí Hàn gần như không thể chuyển hóa thành tài nguyên ở Cbiz, khiến tên tuổi và sức hút giảm mạnh. Có thời điểm, ngay cả khi chuyển hướng sang livestream bán hàng, cô cũng bị công ty hợp tác cho nghỉ việc vì “không đủ nhiệt”, khiến cô chua xót thừa nhận rằng có những ngày tỉnh dậy bỗng chẳng còn ai chủ động tìm mình nữa. Đã 5 năm rồi, Tào Lộ không có cơ hội đứng trên sân khấu trình diễn hay thể hiện bản thân trên các show giải trí xứ Trung.

Áp lực kinh tế càng nặng nề hơn khi thu nhập của cô thời còn hoạt động idol vốn đã rất thấp. Trong nhiều năm, Tào Lộ chỉ nhận khoảng 2.500 tệ (9,4 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng và phải dựa vào sự hỗ trợ của mẹ. Sau khi về nước, tình cảnh ế show khiến cô phải tự trang trải cuộc sống qua nghề livestream 6-7 tiếng mỗi ngày để ổn định tài chính và đón bố mẹ về sống chung nhằm giảm bớt chi phí.

Áp lực kinh tế càng nặng nề hơn khi thu nhập của cô thời còn hoạt động idol vốn đã rất thấp

Tuy vậy, nữ nghệ sĩ không chấp nhận đứng yên. Cô tự bỏ tiền túi giúp FIESTAR được tái hợp ở Hàn Quốc, mua bản quyền các ca khúc và dàn dựng sân khấu để không bị người hâm mộ lãng quên. Bên cạnh đó, cô còn tự sản xuất vlog cùng Luna (f(x)) và một số chương trình nhỏ để tăng tương tác, từng bước gây dựng lại sức hút. Đến năm 2025, khi ký hợp đồng với công ty mới, Tào Lộ mở rộng sang các nền tảng khác nhau và chủ động tiếp cận nhiều tệp khán giả hơn.

Cô tự bỏ tiền túi giúp FIESTAR được tái hợp ở Hàn Quốc, mua bản quyền các ca khúc và dàn dựng sân khấu

Nhờ sự bền bỉ ấy, tháng 12/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Tào Lộ được mời trở thành thành viên cố định của chương trình Loạn Thất Anh Hùng trên đài Hồ Nam. Đây là show nội địa đầu tiên của cô sau 5 năm, cũng là thành quả cho chuỗi ngày cố gắng tìm lại ánh hào quang kể từ khi trở về quê nhà.

Tào Lộ bắt đầu sự nghiệp solo tại Trung Quốc với nghệ danh Tào Lộ, phát hành mini album độc lập mang tên Cat vào năm 2004. Đến năm 2012, cô chính thức debut tại Hàn Quốc trong vai trò thành viên nhóm nhạc nữ FIESTAR dưới LOEN Entertainment, ra mắt với single Vista vào ngày 31/8. Tại Hàn, Tào Lộ nhanh chóng gây chú ý nhờ tính cách dí dỏm và khả năng lăn xả tự nhiên trên các chương trình giải trí.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô khi được lựa chọn tham gia phiên bản nữ quân nhân của chương trình Real Men . Cũng trong năm này, Tào Lộ góp mặt trong chương trình hẹn hò - kết hôn giả lập We Got Married cùng nghệ sĩ hài Jo Se Ho, trở thành một trong những cặp đôi được bàn luận nhiều nhất thời điểm đó trước khi rời chương trình vào tháng 9.

Sang năm 2017, Tào Lộ hợp tác với Yerin và Kisum trong ca khúc Spring Again, mang đến màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Tháng 5/2018, công ty chủ quản thông báo FIESTAR chính thức tan rã sau khi hợp đồng của các thành viên lần lượt hết hạn. Năm 2020, Tào Lộ trở về quê nhà nhưng mãi loay hoay tìm chỗ đứng riêng. Năm 2023, Tào Lộ một tay gắn kết các thành viên FIESTAR lại trên một sân khấu tái hợp.