Phi Thanh Vân lên tiếng về thông tin liên quan đến bạn trai U60 sắp cưới

Tháng 9/2025, Phi Thanh Vân thông báo chuẩn bị lên xe hoa lần 3 thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Thế nhưng hơn hai tháng qua, sự "mất hút" của bạn trai Phi Thanh Vân trên mạng xã hội của cô khiến nhiều người thắc mắc. Thậm chí vào ngày 20/10, nữ diễn viên cũng chỉ chia sẻ về con trai và công việc trong khi trước đó, cô liên tục cập nhật hình ảnh, chia sẻ tình yêu mãnh liệt như thuở đôi mươi.

Chính sự khác thường này khiến không ít người cho rằng cô và bạn trai U60 trục trặc. Trước thông tin lan truyền trên mạng, Phi Thanh Vân đã lên tiếng trên tờ Ngôi Sao: "Tôi và anh Phú hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Dù chưa làm lễ cưới chúng tôi đã thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời gian qua do bận nhiều việc tôi ít cập nhật thông tin riêng trên mạng xã hội", Phi Thanh Vân nói.

Trước đó, chia sẻ trên tờ Thanh Niên về đám cưới lần 3, Phi Thanh Vân cho biết cô dự kiến tổ chức tại TP.HCM với lượng khách khoảng 500 người: "Tôi muốn ngày cưới không chỉ là dấu mốc hạnh phúc riêng tư mà còn là nơi sẻ chia niềm vui cùng những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua", nguồn Thanh Niên.

Phi Thanh Vân về ra mắt nhà bạn trai.

Phi Thanh Vân, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Những năm 90, gia đình cô chuyển vào TP.HCM sinh sống. Năm 18 tuổi, cô tham gia nghệ thuật với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2008, Phi Thanh Vân kết hôn với một doanh nhân người Pháp hơn cô 15 tuổi nhưng vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa khiến hôn nhân nhanh chóng rạn nứt và chia tay trong hòa bình vào năm 2012. Hai năm sau, cô công khai chuyện tình với người chồng thứ hai – kém cô 2 tuổi. Năm 2016, Phi Thanh Vân ly hôn lần 2, cặp đôi có một con chung.

Chồng sắp cưới của Phi Thanh Vân tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An – nay là Tây Ninh). Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá – chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.

Trong mắt Phi Thanh Vân, anh là người đàn ông hiền lành: "Anh ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi mong muốn. Anh rất thông minh, trí tuệ. Khi ở bên anh, tôi luôn được nuông chiều như một nàng công chúa. Tất cả mọi thứ từ công việc, quan hệ, tình cảm… chúng tôi đều rất phù hợp với nhau, kết nối như những mắt xích, không thể tách rời", tờ Saostar đưa tin về chia sẻ của Phi Thanh Vân với người bạn đời hiện tại.