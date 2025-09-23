Bà xã Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước tin đồn chồng ế show vì mắc bệnh ung thư

Mới đây, trên trang cá nhân Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng trước nghi vấn Lê Dương Bảo Lâm bị ế show do mắc bệnh ung thư.

Mẹ 3 con đã phủ nhận tin đồn này và than thở: " Ế show có một chút, vắng bóng có 1 tuần thôi mà đồn quá trời ." Quỳnh Quỳnh bức xúc thay chồng và cho rằng người tung tin là quá “ác miệng”.

Phản ứng của Quỳnh Quỳnh khi xem clip lan truyền tin đồn chồng bị ế show do mắc bệnh ung thư.

Trên thực tế, thông tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư hoàn toàn là bịa đặt. Nam diễn viên đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, đồng thời chia sẻ lại đoạn clip kèm dòng trạng thái mỉa mai, hài hước đúng phong cách quen thuộc của anh.

" Thương con Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm). Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ bé nha ".

Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, clip liên quan đến các chương trình truyền hình thực tế anh đang tham gia để chứng minh bản thân không hề ế show như tin đồn.

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư hoàn toàn là bịa đặt.

Chuyện người nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm vướng các tin đồn thất thiệt không hề hiếm. Tuy nhiên, vẫn có không ít người nhầm tưởng đó là sự thật. Trường hợp của Cát Phượng từng khiến cô bức xúc khi một tài khoản YouTube nặc danh cắt ghép hình ảnh Trấn Thành và Ốc Thanh Vân khóc thương bên “di ảnh” của cô, kèm theo nội dung sai lệch: “ Trực tiếp tang lễ diễn viên Cát Phượng” .

Nữ diễn viên đã chụp lại bài đăng và chia sẻ lên trang cá nhân để cảnh báo: “ Các bạn dù ghét tôi đến tận xương tận tuỷ, dù tôi chưa một lần gạt lừa các bạn về bất cứ điều gì… Cho tôi hỏi một câu: ‘Các bạn ghét tôi vì điều gì mà lại làm những clip đưa Cát tôi lên bàn thờ kiểu này vậy?’ ”

Cát Phượng từng vướng tin đồn đã qua đời.

Thời gian gần đây, thông tin diễn viên Huỳnh Anh Tuấn phải nhập viện do đột quỵ gây xôn xao. Một số kẻ cũng tung tin bịa đặt rằng anh đã qua đời do bạo bệnh. Quản lý của nam nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận thông tin anh đã qua đời.

Trên mạng từng lan truyền tin đồn diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã qua đời do bạo bệnh.

Anh viết: "Hôm nay, có hai thông tin không đúng về tình hình sức khỏe của anh Tuấn cũng như tình trạng hoạt động trên các kênh social của anh, nên ê kíp phải đính chính tránh làm hoang mang đến mọi người cũng như ảnh hưởng đến cá nhân anh Tuấn và gia đình.

Thứ nhất: Tin anh Tuấn mất là tin đồn thất thiệt, dù đã nhiều lần khẳng định nhưng im ắng vài hôm thì tin này lại xuất hiện khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Anh Tuấn hiện vẫn khỏe.

Thứ hai: Thông tin anh Tuấn đóng kênh ẩm thực là chưa chính xác, vì quản lý chưa trả lời bất kỳ tờ báo nào là sẽ đóng kênh ẩm thực của anh Tuấn. Còn việc quản lý dừng việc nấu ăn thay anh Tuấn đó là việc cá nhân và được anh Tuấn đồng ý, cũng như đã thông báo rõ trước đó."