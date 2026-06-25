NSƯT Tố Nga vừa ghi dấu ấn tại Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) khi được trao Cúp Vàng cho phần trình diễn ca khúc bằng tiếng Triều Tiên. Chị cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng cá nhân cao nhất tại kỳ liên hoan năm nay.

Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư là sự kiện nghệ thuật quốc tế thường niên được tổ chức tại Triều Tiên. Năm 2026, liên hoan diễn ra từ ngày 1 đến 30/4 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ khoảng 20 quốc gia, giới thiệu 50 chương trình biểu diễn. Việt Nam tham dự với hai đơn vị là Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Vừa qua, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam đã đón nhận Cúp Vàng do Ban tổ chức Liên hoan trao tặng cho chương trình nghệ thuật "Mùa xuân từ mạch nguồn".

Bên cạnh thành tích tập thể, NSƯT Tố Nga được trao Cúp Vàng với phần thể hiện ca khúc "Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên". Tiết mục nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo và khán giả sở tại.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian nghiên cứu tác phẩm, học ngôn ngữ và luyện tập kỹ lưỡng. Chị lựa chọn áo dài Việt Nam thêu hình quốc kỳ Triều Tiên khi biểu diễn như một cách thể hiện sự tôn trọng văn hóa nước chủ nhà.

Theo NSƯT Tố Nga, thách thức lớn nhất là tìm được tác phẩm phù hợp với chất giọng nữ trung, trong khi nhiều ca khúc Triều Tiên được sáng tác cho giọng cao theo phong cách opera. Bên cạnh việc luyện thanh, chị còn học phát âm tiếng Triều Tiên với sự hỗ trợ của giáo viên ngôn ngữ để hoàn thiện phần trình diễn.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho nỗ lực cá nhân, mà còn là cơ hội để tôi góp phần giới thiệu tài năng, bản sắc và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế", nữ nghệ sĩ chia sẻ.