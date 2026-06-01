Nữ NSƯT đình đám rao cho thuê nhà mặt tiền 14,5m ở trung tâm với giá 20 triệu/tháng

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp nghệ thuật kéo dài nhiều năm, Cát Tường còn được biết đến là người sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở cả TP.HCM và quê nhà. Mới đây, trên trang cá nhân, cô chia sẻ thông tin về một bất động sản gia đình đang để trống sau khi được sửa sang, dọn dẹp lại.

Theo nữ nghệ sĩ, mặt bằng có chiều ngang 14,5m, dài 11m, được trang bị 2 nhà vệ sinh và hiện đang cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng. Ngoài phần mặt bằng kinh doanh, Cát Tường còn cho biết nếu khách thuê có nhu cầu ở lại thì có thể sử dụng thêm hai phòng lớn liền kề, mỗi phòng rộng khoảng 25m2. Giá thuê trọn gói cho toàn bộ khu vực chỉ 22 triệu đồng/tháng.

Cát Tường đăng tải thông tin cho thuê mặt bằng lớn tại trung tâm Vĩnh Long.

Địa chỉ căn nhà nằm trên đường Nguyễn Huệ, thuộc phường 2, trung tâm Vĩnh Long trước đây, nay là phường Long Châu. Với vị trí mặt tiền rộng, khu vực này được đánh giá thuận lợi cho việc kinh doanh, mở văn phòng hoặc cửa hàng dịch vụ.

Những hình ảnh được nữ nghệ sĩ đăng tải cho thấy mặt bằng có không gian khá rộng rãi, thông thoáng. Phía trước là ba cửa cuốn lớn với mặt tiền trải dài, trong khi bên trong có khu vực đậu xe và khoảng không phù hợp để cải tạo thành showroom, cửa hàng hoặc kho chứa hàng.

Cơ ngơi của gia đình nữ nghệ sĩ có mặt trải dài

Đây không phải lần đầu tiên Cát Tường chia sẻ về bất động sản của gia đình tại Vĩnh Long. Căn nhà này gắn bó với gia đình cô nhiều năm và từng được sử dụng cho hoạt động đào tạo nghề làm đẹp. Nữ nghệ sĩ cho biết gia đình không có ý định bán vì đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhưng việc để trống quá lâu gây lãng phí nên quyết định cho thuê.

Bên cạnh căn nhà tại Vĩnh Long, Cát Tường còn sở hữu nhiều bất động sản khác. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật giúp cô tích lũy được khối tài sản đáng kể.

Cát Tường sở hữu rất nhiều bất động sản cả ở trong và ngoài nước

Nữ nghệ sĩ có nhà ở TP.HCM, từng mở quán cà phê kết hợp không gian sinh hoạt riêng. Cô cũng từng gây chú ý khi rao bán một căn nhà tại TP.HCM với giá hơn 10 tỷ đồng và trước đó là một căn nhà phố hiện đại trị giá hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Cát Tường còn sở hữu một căn biệt thự ở Úc.



