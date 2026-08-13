NSƯT Kiều Thanh biến mất bí ẩn

Sau nhiều năm gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Kiều Thanh mới đây chính thức nghỉ việc. Thông tin được NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận, cho biết nữ diễn viên đã làm đơn xin nghỉ từ giữa tháng 7/2026 và chính thức rời Nhà hát từ ngày 17/7.

Quyết định này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi Nhà hát Kịch Hà Nội từng là nơi Kiều Thanh dành phần lớn sự nghiệp sân khấu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên hiện có cuộc sống khá kín tiếng và gần như không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh Việt.

Thông tin NSƯT Kiều Thanh nghỉ việc tại Nhà hát kịch Hà Nội nhận nhiều sự quan tâm của công chúng

Nổi tiếng hơn 20 năm vì vai diễn Trà "cave"

Kiều Thanh sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ban đầu, gia đình định hướng cô theo nghề sư phạm nhưng đến năm 1999, nữ diễn viên quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và chính thức bước vào con đường nghệ thuật.

Cơ duyên lớn đến với Kiều Thanh khi cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải lựa chọn vào vai Trà "cave" trong Phía Trước Là Bầu Trời. Khi ấy, nữ diễn viên vẫn còn là sinh viên năm nhất nhưng đã gây ấn tượng mạnh bởi cách thể hiện một nhân vật gai góc, sắc sảo, có phần bất cần nhưng phía sau lại là nhiều góc khuất.

Vai Trà "cave" nhanh chóng trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp Kiều Thanh. Nhân vật này được khán giả nhớ đến trong suốt nhiều năm và thậm chí trở thành cái tên gắn liền với nữ diễn viên. Thành công của Phía Trước Là Bầu Trời cũng mở ra cho Kiều Thanh nhiều cơ hội mới trong nghề.

Vai diễn để đời của Kiều Thanh giúp nữ nghệ sĩ nổi tiếng suốt hơn 20 năm

Sau vai diễn để đời, Kiều Thanh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Dòng Sông Phẳng Lặng, Khi Đàn Chim Trở Về, Những Giấc Mơ Dài, Hai Phía Chân Trời... Song song với truyền hình, Kiều Thanh cũng hoạt động tích cực trên sân khấu và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2016, ở tuổi 35, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được trao danh hiệu này.

Nhưng càng về sau, nữ diễn viên càng xuất hiện thưa dần. Sau vụ lùm xùm vạ miệng năm 2019, Kiều Thanh gần như rút khỏi màn ảnh nhỏ. Một số nguồn tin cho biết những năm gần đây cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc người thân và ít nhận lời đóng phim.

Sau ồn ào phát ngôn, Kiều Thanh mất hút khỏi màn ảnh Việt

Lùm xùm vạ miệng của Kiều Thanh

Kiều Thanh từng có một phát ngôn gây tranh cãi dữ dội vào năm 2019, khi cô trở lại màn ảnh với bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên bất ngờ công khai chuyện đời tư và thừa nhận mình là người thứ ba. Theo chia sẻ của Kiều Thanh, người bạn đời của cô thời điểm đó chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Cô cho biết hai người phụ nữ vẫn có mối quan hệ riêng và cô không yêu cầu người đàn ông này phải ly hôn.

Những phát ngôn gây phẫn nộ như: "Tôi tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như tôi", "Người thứ 3 thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3 đâu", hay nói về chính thê của chồng: "Chị ấy yêu thương và thần tượng Thanh", "Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nghĩa vụ với gia đình chồng Thanh, nhưng thực ra chồng là của riêng Thanh, anh chị ấy chỉ là trên danh nghĩa thôi" của Kiều Thanh đã làm dấy lên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ.

Một bộ phận khán giả chỉ trích cách nữ diễn viên nói về câu chuyện riêng tư, thậm chí có ý kiến kêu gọi loại bỏ vai diễn của cô trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Kiều Thanh bị "ném đá" vì những phát ngôn thừa nhận làm người thứ ba

Thời điểm đó, khi làn sóng chỉ trích tăng cao, Kiều Thanh phản hồi với truyền thông: "Tôi chấp nhận mọi việc. Vì tôi không phải là người giỏi che đậy. Đã có tin đồn, tôi là mẹ đơn thân nhưng không phải. Tôi vẫn sống với chồng con của mình. Chỉ là chúng tôi chưa làm đám cưới.

Tôi là người thứ ba nhưng không có nghĩa tôi là người cướp hạnh phúc của ai. Tôi và anh ấy trước khi đến với nhau thì có 6 năm quen nhau nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh ấy và vợ cũng đã không còn hạnh phúc", cô nói.

Sau ồn ào, Kiều Thanh dần rút khỏi sự chú ý của truyền thông. Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2022, nữ diễn viên từng nói cô dành thời gian ở nhà, chăm sóc chồng, gia đình và tu tập. Cô nói: "Còn scandal năm 2019, tôi thực sự thấy rằng mình phải cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã lên án, chửi bới, nói những lời không hay về tôi. Cuộc sống này có quá nhiều thứ bận rộn, mọi người đang vất vả lo toan bao nhiêu việc mà vẫn dành thời gian quan tâm tới tôi phát ngôn như thế nào chứng tỏ tôi cũng có còn có giá trị. Tôi xin lỗi mọi người, vì không phải tôi sai mà xin lỗi vì việc của tôi đã làm phiền lòng mọi người".

Nhiều năm qua, Kiều Thanh ở nhà chăm sóc gia đình

Ảnh: Tổng hợp