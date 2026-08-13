Thông tin về diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981

Vai diễn đầu tay đã "để đời"

NSƯT Kiều Thanh tên thật là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Thời niên thiếu, cô từng có định hướng theo đuổi ngành sư phạm để nối nghiệp gia đình.

Tuy nhiên, vào năm 1999, cô cùng một vài người bạn quyết định nộp hồ sơ thi tuyển vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bất ngờ trúng tuyển, mở ra bước ngoặt gắn bó với nghệ thuật thứ bảy. Nhờ sở hữu gương mặt sắc sảo và khả năng biểu cảm tốt, cô sớm được các đạo diễn chú ý ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sự nghiệp diễn xuất của Kiều Thanh thăng tiến rất nhanh nhờ một vai diễn để đời ngay trong dự án đầu tay. Năm 2001, khi đang là sinh viên năm thứ hai, cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Trà "cave" trong bộ phim truyền hình đình đám Phía trước là bầu trời.

Dù không thuộc nhóm ba nữ chính và có thời lượng xuất hiện không quá nhiều, nhân vật Trà – một cô gái làng chơi có số phận đáng thương, nội tâm phức tạp ẩn sau vẻ bất cần – đã tạo nên một cơn sốt lớn và trở thành biểu tượng trong sự nghiệp của cô. Sau dấu ấn quá lớn này, Kiều Thanh chính thức đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tại đây, cô hoạt động song song cả mảng sân khấu lẫn phim truyền hình, liên tục được giao những vai diễn có cá tính mạnh, lẳng lơ hoặc có số phận trắc trở. Những bộ phim tiêu biểu tiếp theo của cô bao gồm phim điện ảnh Gái nhảy (vai nhà báo Sương), các phim truyền hình Khi đàn chim trở về (vai phóng viên Hà Châu), Dòng sông phẳng lặng, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời và Câu hỏi số 5. Với những cống hiến liên tục, năm 2015, Kiều Thanh chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Sau một thời gian dài vắng bóng để chăm lo cho cuộc sống riêng, năm 2019, Kiều Thanh nhận lời tái xuất màn ảnh với vai Dung "khàn" trong phim Hoa hồng trên ngực trái của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Vai diễn của cô nhận được sự chú ý nhờ lối diễn sắc sảo. Bộ phim này cũng đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Kiều Thanh trên sóng truyền hình trước khi cô hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí.

Chuyện đời tư ồn ào

Về đời tư, cuộc sống của Kiều Thanh trải qua nhiều thăng trầm và từng là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Cô chưa từng tổ chức đám cưới chính thức nhưng đã gắn bó nhiều năm và có một con trai với người bạn đời tên Cương. Vào tháng 7/2019, tại buổi họp báo ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái, Kiều Thanh gây sốc khi chủ động công khai bản thân là "người thứ ba" và đang sống với thân phận vợ hai.

Cô chia sẻ rằng người đàn ông của mình chưa ly hôn vợ cả vì những lý do riêng nhưng mối quan hệ giữa cô, chồng, vợ cả và các con riêng vẫn rất hòa thuận, tốt đẹp. Thậm chí tờ Vietnamnet từng đưa tin, cô còn có phát ngôn gây tranh cãi khi nhắn nhủ công chúng: "Người thứ ba như tôi chỉ mang lại điều tốt đẹp… Mọi người hãy sống như như tôi đi...".

Ngay lập tức, phát ngôn này đã châm ngòi cho một làn sóng giận dữ từ dư luận. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay vai diễn của cô, tẩy chay bộ phim và yêu cầu tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vì cho rằng cô vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ.

Trước áp lực quá lớn từ công chúng, Kiều Thanh chọn cách hoàn toàn giữ im lặng và dần rút lui khỏi các sự kiện giải trí. Tính đến hiện tại, cô đã hoàn toàn rời xa hào quang màn ảnh.