Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai NSƯT Kiều Hưng - cho biết NSƯT Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi. Lễ tưởng niệm và tiễn biệt được gia đình thông báo sau.

NSƯT Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Từ thời đi học, ông nổi tiếng hát hay, từng tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông được tuyển vào Đoàn văn công trung ương (sau này là Đoàn ca múa nhạc trung ương).

6 năm ở Đoàn ca múa nhạc Trung ương, ông biểu diễn khắp mặt trận. Những ngày đầu Mỹ bắn phá miền Bắc, Kiều Hưng khi biểu diễn ngoài hải đảo, lúc hát trên trận địa tầm thấp, tầm cao. Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô (cũ) đào tạo âm nhạc, cùng khóa với ca sĩ Trung Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Trần Thu Hà.

Ca sĩ Kiều Hưng về nước vào độ chín của sự nghiệp. Ông nổi tiếng nhờ những ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng hát thành phố mang tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca.

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư. Ông đều đặn tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ bà con người Việt xa xứ. Nhiều du học sinh người Việt ở Đức tìm đến nhờ ông dạy nhạc. Năm 2008, biến cố sức khỏe ập đến, ông liệt hoàn toàn tay và chân bên phải, mất trí nhớ. Hơn 10 ngày sau, ông dần hồi phục nhưng trí nhớ không thể trở lại như xưa do tai biến mạch máu não.

NSƯT Kiều Hưng hát ở live show của Trọng Tấn.

Năm 2011, nghệ sĩ về nước chữa trị. Ông cũng tham gia lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Trở lại sân khấu sau thời gian dài trị bệnh, ca sĩ Kiều Hưng hát Bài ca trên núi, Bài ca cây lúa, Rặng trâm bầu. Năm 2014, ông tiếp tục hát trong đêm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn và chương trình Giai điệu tự hào trên VTV.