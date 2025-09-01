NSƯT Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" qua đời, hưởng dương 52 tuổi

NSƯT Ngọc Trinh

Chiều 1-9, làng sân khấu và điện ảnh Việt bàng hoàng khi hay tin NSƯT Ngọc Trinh (tên thật Phạm Thị Ngọc Trinh) trút hơi thở cuối cùng trưa cùng ngày, sau một tuần được gia đình đưa đi cấp cứu. Ngọc Trinh nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, chị đã không qua khỏi, ra đi ở tuổi 52 – cái tuổi còn quá trẻ đối với một nghệ sĩ đang độ chín của nghề và còn nhiều dự định dang dở.

Ngọc Trinh - Con đường nghệ thuật nhiều gian truân

Sinh ngày 25-5-1974, từ nhỏ Ngọc Trinh đã say mê cải lương, thần tượng nghệ sĩ Tài Linh, Ngọc Huyền và từng ước mơ được hóa thân thành công chúa, tiểu thư trên sân khấu. Nhưng cơ duyên đã đưa cô rẽ sang kịch nói khi bước chân vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM) năm 1994.

Những ngày đầu, Ngọc Trinh từng có lúc nản lòng khi đoàn kịch tan rã ngay sau khi cô tốt nghiệp. Nhưng cô đã kiên trì tìm cơ hội mới tại sân khấu 135 Hai Bà Trưng và 5B Võ Văn Tần. Vai Bích Hồng trong vở "Ngôi nhà của chúng ta" do NSND Hồng Vân dàn dựng đã mở ra cho Ngọc Trinh một chặng đường mới, để rồi cô liên tiếp gặt hái giải thưởng từ 1998 – 1999.

Ngọc Trinh từng có mặt ở nhiều sân khấu lớn nhỏ: IDECAF, Trần Cao Vân, Thế Giới Trẻ…, nơi cô thử sức ở nhiều dạng vai.

NSƯT Ngọc Trinh và đạo diễn Hồng Ngọc nhân giải thưởng Đào Tấn năm 2024

Vai Bé Ba trong vở "Đời như ý" của đạo diễn Bùi Quốc Bảo trở thành một dấu son rực rỡ, mang về cho cô Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.

Ngọc Trinh - Dấu ấn trên màn ảnh

Khán giả truyền hình biết đến Ngọc Trinh nhiều nhất qua vai Vy trong bộ phim dài tập "Mùi ngò gai" (2006). Dù có thời điểm bị phản đối vì ngoại hình không hợp vai, nhưng chính sự kiên trì và diễn xuất giàu cảm xúc đã biến Vy thành vai diễn để đời của cô.

Không may, căn bệnh dạ dày khiến Ngọc Trinh phải dừng lại ở hai phần đầu phim, để lại tiếc nuối lớn.

Trên sân khấu, cô cũng chinh phục khán giả bằng lối diễn duyên dáng, sâu sắc, đặc biệt trong vai Xàng trong vở "Trái tim nhảy múa", mang về cho chị giải Mai Vàng năm 2007 hạng mục Diễn viên hài và năm 2014, cô đoạt giải Mai Vàng với hạng mục đạo diễn sân khấu, dàn dựng thành công vở "49 ngày yêu".

Ngọc Trinh đa năng và tận hiến

Không chỉ dừng ở vai trò diễn viên, Ngọc Trinh còn dấn thân làm đạo diễn, bầu show, dịch kịch bản, dẫn chương trình, thậm chí cùng chồng cũ – đạo diễn Kim Se Hyuk tổ chức triển lãm tranh 3D tại Việt Nam.

Cô từng lập nhóm kịch xã hội biểu diễn ở Nhà hát kịch TP HCM với các vở như: "Kẻ nói dối đa tình", "49 ngày yêu", "Chỉ có thể là yêu"….

Với hơn 20 năm miệt mài cống hiến, năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ không ngừng dấn thân, tìm tòi.

NSƯT Ngọc Trinh

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh dành tâm huyết cho công tác đào tạo. Cô là giảng viên Trường Đại học Văn Lang, đồng thời thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên. Hình ảnh một cô giáo tận tình, dí dỏm, gần gũi với học trò là điều mà nhiều thế hệ sinh viên vẫn nhớ mãi.

Ngọc Trinh - Một đời sống riêng nhiều thăng trầm

NSƯT Ngọc Trinh từng trải qua cuộc hôn nhân với đạo diễn Kim Se Hyuk – người bạn đời gặp trong thời gian quay phim "Mùi ngò gai". Dù gắn bó 9 năm nhưng cả hai chia tay trong tiếc nuối. Sau đổ vỡ, cô chọn cuộc sống độc thân, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật và giảng dạy.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thường chia sẻ hình ảnh lạc quan, tươi trẻ, được khán giả yêu mến bởi nhan sắc trẻ trung dù đã ở tuổi U50. Sự ra đi để lại khoảng trống lớn đối với khán giả, đồng nghiệp và người thân.

Ngày 11-8 vừa qua, NSƯT Ngọc Trinh còn chúc mừng các học trò trong lễ tốt nghiệp

Gia đình âm thầm làm lễ tẫn liệm cô tại nhà riêng vào lúc 19 giờ ngày 1-9, sau đó mới công bố với mọi người.

Ở tuổi 52, NSƯT Ngọc Trinh vẫn tràn đầy năng lượng, vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn, đồng thời theo học cao học ngành sân khấu tại Hà Nội để hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Vậy mà một cơn bạo bệnh đã bất ngờ khép lại hành trình nghệ thuật của cô.

Sự ra đi của NSƯT Ngọc Trinh không chỉ là mất mát của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông học trò mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả.

Cô ra đi khi còn nhiều dự định, nhiều khát vọng chưa kịp thực hiện. Nhưng hơn hết, những vai diễn Vy, Xàng, Bé Ba… cùng những trang giáo án trên bục giảng sẽ mãi là di sản tinh thần, là dấu ấn của một nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh nhưng trọn vẹn yêu thương với nghề.

"Tôi thương tiếc và đau lòng. Ngọc Trinh đã đồng hành với tôi trong nhiều chương trình nghệ thuật. Cô vẫn sống trong lòng công chúng yêu mến tài năng của cô" - Thạc sĩ - nghệ sĩ đàn tranh Vũ Kim Yến nói.



