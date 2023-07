NSND Thanh Nam, Thanh Trúc đóng phim lên án thói trọng nam khinh nữ

Phim truyền hình Vạn dặm nhân sinh do NSND Thanh Nam, Thanh Trúc, Nguyễn Quốc Trường Thịnh hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thông tin từ ekip sản xuất cho biết, Vạn dặm nhân sinh đã vượt mốc 130 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Nội dung phim xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình bà Mỹ (Ngân Quỳnh) - ông Ba (Thanh Nam) và 3 người con Thắng (Thanh Bình), Tâm (Trường Thịnh), An (Thanh Trúc). Vốn không hòa thuận, yêu thương nhau từ trước nên khi bà Mỹ - trụ cột chính trong nhà đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông thì bầu không khí gia đình càng nặng nề. Lúc này, ông Ba - người luôn bị cho là sợ vợ phải đứng ra giải quyết mọi thứ. Những mâu thuẫn từ đó liên tiếp xảy ra khiến quan hệ giữa cha - con, anh - em trở nên tồi tệ hơn nữa. Tuy nhiên sau tất cả sóng gió họ đã rút ra được những bài học để thấu hiểu và chia sẻ cho nhau.

Thanh Trúc đóng vai An

Là đứa con gái duy nhất trong gia đình ông Ba - bà Mỹ, An (Thanh Trúc) luôn bị mẹ phân biệt đối xử, thường xuyên lạnh nhạt quát mắng, sai bảo mọi việc và còn bị anh Ba bắt nạt, thậm chí động chân động tay. An sống khép kín, không muốn mở lòng với bất kỳ ai, từ chối gặp gỡ gần gũi gia đình và chỉ biết điên cuồng theo đuổi công việc. Có thể nói An đã bị tổn thương tâm lý nặng nề bởi việc trọng nam khinh nữ ngay trong chính gia đình mình.

NSND Thanh Nam đóng vai ông Ba - bố của An

Nói về thông điệp phản đối chuyện trọng nam khinh nữ của bộ phim, Thanh Trúc tâm sự: "Kho tàng phim Việt cần có những bộ phim tâm lý xã hội gia đình giống như vậy vì đây là thực trạng xảy ra từ rất lâu rồi. Ngoài đời thực, Trúc thấy có rất nhiều trường hợp sống khổ sở vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Có nhiều bộ phim làm về đề tài này nhưng khi nhận được kịch bản Vạn dặm nhân sinh thì Trúc cảm thấy quá thích vì nó rất thật, rất đời, đơn giản nhưng ngấm dần trong suy nghĩ của Trúc và các diễn viên".

"Chắc chắn một điều rằng mọi người sẽ thấy được những điều mà bộ phim mang đến. Đó là tình cảm anh em trong gia đình, tình cảm giữa cha mẹ với các con, đó là những điều rất thiêng liêng. Chúng ta phải trân trọng tình cảm đó và yêu thương lẫn nhau chứ đừng ghen ghét hay ganh tị để rồi tạo ra những áp lực vì ngoài cuộc sống đã quá áp lực rồi. Hãy dành cho nhau sự yêu thương để thấy rằng cuộc sống màu hồng", Thanh Trúc nói thêm.

NSND Thanh Nam cho biết vai diễn ông Ba không phải là người sợ vợ

Bên cạnh Thanh Trúc, vai diễn của NSND Thanh Nam cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Nói về ông Ba, NSND Thanh Nam chia sẻ: "Ông Ba là một nhân vật khá thú vị. Không phải ông sợ mà vợ là người có ơn, có nghĩa với ông. Khi về với bà ông không có tài sản, cũng không biết làm gì nên chỉ có thể giúp bà chợ búa, cơm nước và công việc nhà. Ông thay bà làm vợ còn bà như một người chồng - trụ cột trong gia đình. Bà đi làm kiếm tiền về nuôi chồng con, thì ông có trách nhiệm ở nhà lo gia đình, con cái".

"Người ta nói ông Ba sợ vợ nhưng Thanh Nam không nghĩ như vậy. Vợ chồng ở với nhau không phải là sợ nhau đâu mà thương nhau, quý nhau và giúp đỡ nhau trong công việc hằng ngày. Ví dụ mình rảnh thì mình giúp vợ, giúp con, giúp những người thân được cái gì thì đỡ cái ấy thôi chứ đừng nói sợ vợ, điều đó cũng không đúng. Còn tính cách thì mỗi người một khác nhau, tính bà nóng hay la hay rầy thì có những cái đúng mình phải nghe chứ, còn sợ thì cũng không phải là sợ", NSND Thanh Nam nói thêm.