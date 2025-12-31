MC Quyền Linh vướng tranh cãi liên quan tới NS Thương Tín, nhiều người bênh vực

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín về quê sinh sống và mắc nhiều bệnh tật. Vào ngày 8/12, nghệ sĩ nổi tiếng đã trút hơi thở cuối cùng ở Phan Rang. Mới đây, gia đình đã tổ chức lễ kỳ siêu tam thất trai tuần cho NS Thương Tín ở chùa Sơn Hải, Ninh Thuận.

Ngoài người thân của NS Thương Tín, MC Quyền Linh gây chú ý khi mặc giản dị xuất hiện tại lễ kỳ siêu. Nam MC thắp hương tỏ lành thành kính, gửi lời động viên tới gia đình của NS Thương Tín. Ngoài ra, MC Quyền Linh còn ra thăm mộ cố nghệ sĩ tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của MC nổi tiếng tại đây lại bị bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nguyên do vì trong tang lễ diễn ra vào ngày 9/12 - 10/12 vừa qua, MC Quyền Linh lại vắng mặt. Được biết thời điểm đó, nam MC đang đi quay show ở miền Bắc nên không thể tới đưa tiễn NS Thương Tín.

MC Quyền Linh có mặt tại lễ kỳ siêu của NS Thương Tín ở chùa Sơn Hải. Nguồn: @lifestyle

Từ góc nhìn khách quan, nhiều ý kiến cho rằng việc MC Quyền Linh không thể có mặt đúng thời điểm tang lễ xuất phát từ tính chất công việc, lịch quay đã được sắp xếp từ trước, nên khó có thể hủy hay bỏ dở giữa chừng.

Không ít khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng tình cảm không nằm ở việc đến sớm hay muộn, mà ở sự thành tâm, và việc MC Quyền Linh sau đó vẫn đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình cố nghệ sĩ là điều đáng được ghi nhận hơn là chỉ trích nặng nề.

Khi tang lễ của NS Thương Tín diễn ra, MC Quyền Linh không thể tới đưa tiễn vì đang ghi hình show ở miền Bắc. Nguồn: @lifestyle

Tại lễ kỳ siêu, Thanh Tùng - con trai của NS Thương Tín đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn tới họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã dành tình cảm cho NS Thương Tín.

Thanh Tùng nói: "Ba tôi - người nghệ sĩ được hàng triệu người yêu mến đã trút hơi thở cuối cùng vào 18h58' ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. 69 năm cuộc đời, ba tôi đã sống 1 kiếp người biến động từ đỉnh cao hào quang tới nốt trầm lặng lẽ của những năm tháng cuối đời. Vào giờ phút này, khi đứng trước di ảnh cha, tôi hiểu rằng cha cuối cùng cũng đã về với mẹ, với sự che chở của cửa Phật".

Tại đây, Thanh Tùng còn nhắn nhủ xúc động tới NS Thương Tín. "Con tin rằng ba đã tìm thấy sự bình yên thật sự, mọi hào quang, sai lầm, nỗi đau, đúng sai của một kiếp người giờ xin ghép lại sau cánh cửa cuộc đời. Con và gia đình sẽ nhớ mãi về ba, người cha tài hoa có nhiều đóng góp cho điện ảnh. Trong lúc tang gia bối rối có nhiều sơ suất, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ. Một lần nữa xin cảm tạ và cầu chúc quý vị an lạc", anh cho hay.

Tại lễ kỳ siêu, Thanh Tùng - con trai của NS Thương Tín đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn tới khán giả, bạn bè. Ảnh: Tô Hiếu

Vừa qua, biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng đã trực tiếp về Khánh Hòa để thắp hương, tưởng niệm cố nghệ sĩ Thương Tín. Chia sẻ về chuyến đi này, nam biên kịch cho biết anh đến Phan Rang vào khoảng 14 giờ chiều, dù chưa kịp ăn trưa nhưng vẫn lập tức tới nhà riêng và phần mộ của cố nghệ sĩ để thắp nén nhang, bày tỏ sự tri ân và lặng lẽ trò chuyện cùng người nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng cũng tiết lộ thêm một chi tiết khiến nhiều người xót xa mẹ ruột của cố nghệ sĩ Thương Tín hiện vẫn chưa hay biết con trai đã qua đời. Được biết, bà đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu và đang mang bệnh nên gia đình quyết định giấu kín thông tin này để tránh gây cú sốc tinh thần

Nghệ sĩ Thương Tín từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1980, ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn để đời. Sáng ngày 8/12, ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Linh cữu của cố nghệ sĩ đã được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm của một tên tuổi lớn trên màn ảnh Việt.

Mẹ ruột của cố nghệ sĩ Thương Tín hiện vẫn chưa hay biết con trai đã qua đời. Ảnh: Tổng hợp