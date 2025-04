NSND Tạ Minh Tâm, Phương Mỹ Chi và hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn 'Rạng rỡ non sông Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng rỡ non sông Việt Nam có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ và diễn viên, diễn ra vào lúc 6h25 sáng 30/4. Sự kiện do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức, nhằm tái hiện hào khí dân tộc và tôn vinh chặng đường 50 năm đất nước thống nhất. Màn đồng diễn hoành tráng quy tụ lực lượng hùng hậu biểu diễn.