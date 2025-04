"Công chúa mùa hè" đẹp nhất Hàn Quốc: Nhan sắc tưới mát tâm hồn, phim lãng mạn mới chưa gì đã thấy hay muốn xỉu

Park Ji Hoo là một trong những ngôi sao trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Dù mới 21 tuổi, thế nhưng cô sớm cho thấy tiềm năng vượt trội nhờ diễn xuất ổn, nhan sắc xinh đẹp không đại trà cùng gu thời trang ấn tượng. Những điều này được Park Ji Hoo thể hiện qua teaser cùng loạt ảnh tĩnh của bộ phim lãng mạn Spring Of Youth (tạm dịch: Mùa Xuân Tuổi Trẻ) sắp chiếu trên đài SBS.

Ở bộ phim Spring Of Youth, Park Ji Hoo đảm nhận vai nữ chính Kim Bom, một cô sinh viên xinh đẹp, đầy sức sống và có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Với một vai diễn như vậy, Park Ji Hoo xuất hiện với loạt outfit trẻ trung, năng động. Nhìn vào Kim Bom của Park Ji Hoo, khán giả nhữ được thấy một nàng công chúa mùa hè ngọt ngào và nữ tính.

Áo len mỏng dài tay kết hợp với chân váy mang tới vẻ đẹp nữ tính, trẻ trung.

Áo phông in hình đơn giản kết hợp với áo khoác cardigan mỏng màu vàng bơ và quần jeans đen. Đây là cách kết hợp đơn giản nhưng cũng không hề nhàm chán, đồng thời mang đến sự tiện lợi, thoải mái và trẻ trung trong môi trường đại học.

Cũng là áo khoác len mỏng, nhưng lần này cô nàng mặc cùng sơ mi với phần cổ thắt nơ.

Một cách phối đồ thú vị khác của Park Ji Hoo trong Spring Of Youth là áo sơ mi dài tay và áo gile len ba lỗ mỏng. Chiếc áo len hồng mặc bên ngoài trở thành điểm nhấn chính cho tổng thể outfit này.

Nói thêm về Spring Of Youth, đây là một bộ phim lãng mạn - âm nhạc do Ha Yu Jun, Lee Seung Hyub và Park Ji Hoo đóng chính. Nội dung phim xoay quanh Sa Gye, thành viên của nhóm nhạc K-pop hàng đầu The Crown bất ngờ bị buộc phải nhập học tại Đại học Hanju sau một tai nạn đột ngột. Bị ném vào một thế giới xa lạ, anh gặp không ít khó khăn.

Thế nhưng cũng tại đây, Sa Gye gặp được Kim Bom, cô nàng cũng có niềm đam mê với âm nhạc. Kim Bom từng mơ ước được vào Ivy League, thế nhưng sau sự ra đi của mẹ, sự chú ý của cô được đặt vào âm nhạc.

Sa Gye và Kim Bom dần trở nên thân thiết nhờ sự đồng điệu, và anh đã lập một ban nhạc mới cho riêng mình. Sa Gye thích Kim Bom, tuy nhiên anh vấp phải sự cạnh tranh từ Seo Tae Yang, chàng trai xuất thân từ một gia đình bác sĩ và cũng là sinh viên y khoa xuất sắc.

Mua đồ đẹp như Park Ji Hoo trong Spring Of Youth ở đâu?

Áo cardigan

Áo cardigan len nữ màu vàng chanh từ LA ROSE STUDIO có giá bình dân.

Áo gile len cổ tròn

Áo gile len cổ tròn màu hồng giống của Park Ji Hoo trong Spring Of Youth với giá rất "mềm".

Áo len dài tay