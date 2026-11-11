Nam diễn viên lương hưu 10 triệu, có nhà 6 tầng ở Hà Nội: Là cựu Giám đốc cưới "búp bê" kém 14 tuổi

Những ngày gần đây, cuộc sống tuổi nghỉ hưu của vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hồi giữa năm, nữ nghệ sĩ tiết lộ hiện bà nhận mức lương hưu 8,5 triệu đồng/tháng, trong khi ông xã có lương hưu khoảng 10 triệu đồng. Cả hai đang sống trong căn nhà phố 6 tầng tại Hà Nội, với tổng diện tích sử dụng khoảng 300m2. Cơ ngơi này được xây dựng từ năm 2000, là thành quả tích góp của hai vợ chồng sau nhiều năm làm nghề.

Đứng bên cạnh NSND Lan Hương suốt gần 40 năm qua là NSƯT Tất Bình, người đàn ông có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng không xuất hiện trước công chúng thường xuyên như vợ.

NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình (Ảnh: Tư liệu)

NSƯT Tất Bình là gương mặt có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh phía Bắc. Trước khi được biết đến với vai trò đạo diễn, NSƯT Tất Bình từng có thời gian hoạt động với tư cách diễn viên. Ông tham gia các hoạt động sân khấu, phim ảnh từ khá sớm, từng đảm nhận những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Đáng chú ý, ông và NSND Lan Hương từng có dịp đóng chung trong bộ phim Những Người Sống Quanh Tôi. Trong tác phẩm này, cả hai còn vào vai một cặp tình nhân, tạo nên một kỷ niệm khá thú vị khi nhìn lại chuyện tình ngoài đời của họ sau này. Những năm gần đây, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ từng tái xuất màn ảnh nhỏ với một số vai diễn trong loạt phim như Mặt Nạ Gương, Đấu Trí của VTV.

Hình ảnh trong Mặt Nạ Gương (Ảnh: VTV)

Sau giai đoạn diễn xuất, NS Tất Bình dần chuyển hướng sang công việc đạo diễn, tham gia dàn dựng nhiều tác phẩm truyền hình và sân khấu. Ông cũng đảm nhận công tác quản lý, từng giữ chức Giám đốc Hãng phim truyện I, một trong những đơn vị sản xuất phim có lịch sử lâu đời của điện ảnh Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn ông có cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển các dự án phim ảnh, từ công tác sản xuất đến định hướng nghệ thuật.

Ở vai trò đạo diễn, NSƯT Tất Bình gắn với nhiều tác phẩm truyền hình được khán giả yêu thích như Những Người Sống Quanh Tôi, Người Đi Tìm Dĩ Vãng, Huyền Sử Thiên Đô, Trăng Trên Đất Khách...

Dù có sự nghiệp tương đối kín tiếng so với nhiều đạo diễn cùng thời, NSƯT Tất Bình vẫn là một nghệ sĩ có vị trí nhất định trong giới làm phim phía Bắc. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhờ những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

NSƯT Tất Bình thời trẻ (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa NSƯT Tất Bình và NSND Lan Hương cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Nam đạo diễn hơn vợ 14 tuổi. Khi mới bắt đầu vào mối quan hệ này, Lan Hương còn khá trẻ, trong khi Tất Bình đã có kinh nghiệm sống và làm nghề. Cả hai đều từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng trước khi đến với nhau.

Lan Hương từng chia sẻ bà bị thu hút bởi sự thông minh, tài giỏi và hài hước của ông xã. Chính sự đồng điệu trong suy nghĩ, cùng những trải nghiệm tương đồng khiến hai người dần tìm thấy sự gắn bó. Năm 1986, họ chính thức về chung một nhà và bắt đầu hành trình hôn nhân kéo dài gần bốn thập kỷ.

Đáng chú ý, người phụ nữ mà Tất Bình lựa chọn gắn bó lại là một trong những nhan sắc đặc biệt của màn ảnh Việt. Trước khi trở thành NSND Lan Hương được nhiều người kính trọng, bà từng nổi tiếng từ năm 10 tuổi với vai Ngọc Hà trong bộ phim Em Bé Hà Nội. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài trong trẻo khiến nữ nghệ sĩ được khán giả nhớ đến suốt nhiều thế hệ. Đặc biệt, nhan sắc thời trẻ của Lan Hương từng được ví như tượng thạch cao, búp bê trong tủ kính.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Hình ảnh của cặp vợ chồng qua nhiều giai đoạn cuộc đời (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi nghỉ hưu, cả hai không còn hoạt động nghệ thuật với cường độ như trước. Thay vào đó, họ dành thời gian chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống trong căn nhà do chính mình gây dựng.