Mới đây, Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến mạng xã hội chú ý khi cùng chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch tại Maldives. Lần này cả hai không còn che che giấu giấu nữa mà thoải mái công khai và gọi tên đối phương bằng những lời lẽ ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, Bích Phương khiến người hâm mộ bất ngờ khi hiếm hoi lựa chọn phong cách gợi cảm. Nữ ca sĩ đăng tải bộ ảnh diện bikini, tạo dáng bên bờ biển với làn nước xanh trong vắt và khung cảnh ngập nắng. Thiết kế bikini tôn dáng, kết hợp thần thái tự tin giúp Bích Phương khoe vẻ quyến rũ khác hẳn hình ảnh hài hước, có phần tinh nghịch thường thấy trên mạng xã hội.

Bích Phương tự tin khoe dáng, check-in tại Maldives

Trong khi đó, Tăng Duy Tân cũng hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội, liên tục cập nhật những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng. Đầu tiên, nam ca sĩ đăng tải loạt ảnh check-in bên bờ biển Maldives, diện trang phục màu nâu be phóng khoáng, tận hưởng khung cảnh biển trời xanh ngắt. Đáng chú ý, anh còn chú thích ngắn gọn: "Hình em chụp".

Chưa dừng lại ở đó, Tăng Duy Tân tiếp tục đăng video ghi lại khoảnh khắc vui đùa cùng Bích Phương trên cầu trượt giữa biển. Trong đoạn clip, nữ ca sĩ la hét khi trượt từ trên cao xuống nước, còn Tăng Duy Tân bật cười được phen trêu ghẹo bạn gái. Nam ca sĩ còn đính kèm dòng status hài hước: "Phóng sinh nàng tiên cá về với biển cả" và trực tiếp gắn thẻ tài khoản của Bích Phương vào bài đăng.

Tăng Duy Tân và Bích Phương tận hưởng chuyến du lịch ngọt ngào

Nam ca sĩ đăng loạt ảnh do Bích Phương làm phó nháy

Nếu trước đây cả hai thường khiến dân tình phải tự tìm kiếm những dấu hiệu trùng hợp, thì hiện tại nam ca sĩ đã thoải mái hơn nhiều trong việc thể hiện sự quan tâm dành cho nửa kia

Sau quãng thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai đã dần cởi mở hơn, từ việc xuất hiện chung tại sự kiện, đi du lịch cho đến những màn tương tác tình cảm trước công chúng. Hồi tháng 4 vừa qua, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh tay trong tay cùng Bích Phương trong chuyến đi Huế, kèm dòng chú thích: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra". Động thái này được xem là cột mốc công khai tình cảm của cặp đôi. Từ đó, cả hai không còn quá kín kẽ khi xuất hiện bên nhau.

Mới nhất, trong chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, Bích Phương đảm nhận vai trò cố vấn xuyên suốt, còn Tăng Duy Tân xuất hiện với tư cách cố vấn khách mời trong tập 3. Trên sóng truyền hình, cả hai không tránh khỏi những màn trêu chọc từ MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp. Bích Phương gọi Tăng Duy Tân là "anh" dù nữ ca sĩ hơn bạn trai 6 tuổi. Khi được mọi người khen đẹp đôi, nam ca sĩ tỏ ra bẽn lẽn.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc giao lưu, Tăng Duy Tân còn công khai nói "I love you" với Bích Phương. Khi nam ca sĩ xúc động, nữ ca sĩ cũng ngồi bên cạnh an ủi. Những tương tác tự nhiên, có phần ngượng ngùng nhưng đầy tình cảm của cả hai khiến khán giả không khỏi thích thú.

Khoảnh khắc Tăng Duy Tân quay sang tỏ tình "I love you" khiến Bích Phương ngượng ngùng

Khán giả chỉ còn chờ Tăng Duy Tân và Bích Phương "chốt đơn" nữa mà thôi

Ảnh: IGNV