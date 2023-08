NSND Lan Hương - Hồng Ánh - Ngọc Lan đóng phim truyền hình Việt hóa từ Hàn Quốc

Phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp được Việt hóa từ bộ phim đình đám Hàn Quốc - Jang Bo Ri is here đã chính thức bấm máy trong tháng 8/2023.

Jang Bo Ri is here do đài MBC phát sóng năm 2014 và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả với mức rating "khủng". Để phù hợp với văn hóa và đời sống của người Việt, nếu bản gốc xoay quanh nghề làm hanbok thì bản Việt hóa lại khai thác nghề thêu trên nền áo dài - tranh vẽ của gia tộc họ Đỗ. Bên cạnh đó là những thử thách, sự tranh đấu của thế hệ trẻ để trở thành truyền nhân thêu của gia tộc này.

Phim quy tụ dàn diễn viên hai miền Bắc – Nam với sự kết hợp giữa những cái tên gạo cội đình đám và dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng. NSND Lan Hương vào vai bà Kim Gấm - bà nội quyền lực của Đỗ Gia, người có bàn tay vàng trong làng may thêu áo dài truyền thống. Tính tình bà nghiêm khắc, trong công việc và quan hệ gia đình đều thể hiện sự uy quyền, mỗi lời nói đều có sức nặng. Bà càng trở nên khắt khe sau khi mất đi con trai trưởng và thất lạc đứa cháu nội mình yêu quý. Đây là nhân vật quyền lực nhất dòng họ Đỗ.

NSND Lan Hương trong tạo hình nhân vật bà Kim Gấm

Lan Hương cảm thấy rất hào hứng khi tham gia dự án mới.

NSND Lan Hương chia sẻ: "Mình rất vui khi nhận được lời mời tham gia bộ phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" và bất ngờ khi được ekip tin tưởng giao cho vai bà Kim Gấm. Thường thì mình hay đóng mấy vai khổ, khó khăn, hài hước rồi gần đây là mấy bà gian ác làm khán giả hết hồn. Còn vai lần này lại hết sức nghiêm túc, quyền lực, truyền thống và cổ điển đúng nghĩa. Vai diễn đó khá xa với mình, bởi vì nó xưa xưa, cổ cổ, mình cũng chưa biết sẽ làm thế nào. Có thể nói đây là khó khăn nhưng ai cũng thích vượt qua khó khăn, mình cũng là người như vậy. Chưa biết tương lai sẽ thế nào, hy vọng khán giả đón xem và cho mình nhận xét cụ thể, những ý kiến giúp mình hoàn thiện hơn, có thêm động lực để có thể đương đầu, dám đảm nhận, dám lao vào những khó khăn tiếp theo".

Vào vai Thúy Hạnh - con dâu trưởng Đỗ gia là Hồng Ánh. Cô cũng chính là học trò cưng của bà Kim Gấm. Tính tình hiền lành, siêng năng, chịu khó, thông minh. Tuy nhiên vướng vào hàm oan giết chồng, hãm hại cháu ruột không thể biện minh nên cô rơi vào vòng trầm luân, long đong nhiều năm sau mới có thể lấy lại sự tự tin.

Hồng Ánh và Quốc Tân

Ngọc Lan và Trương Minh Quốc Thái

Đảm nhận nhân vật Ánh Dương - con dâu thứ của Đỗ gia là Ngọc Lan, cũng là học trò giỏi của bà Kim Gấm. Xuất thân nghèo lại là người mưu mô, tham vọng nên dù có tài năng Ánh Dương vẫn không được mẹ chồng yêu quý. Để đạt được mục đích, cô sẵn sàng hại người khác.

Đồng hành cùng Ngọc Lan là Trương Minh Quốc Thái, anh vào vai Quốc Tài - con trai thứ Đỗ gia. Quốc Tài là tiến sĩ nghệ thuật, có tài hội họa là giảng viên đại học. Anh là người thẳng thắn, hiếu thảo, yêu vợ thương con.

Hạnh phúc bị đánh cắp do NSƯT Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn, phim hiện đang khởi quay và dự kiến ra mắt trong năm 2024. Ngoài NSND Lan Hương, Ngọc Lan, Hồng Ánh, phim còn có sự góp mặt của Quỳnh Lương, Steven Nguyễn, Trung Dũng, Cát Tường, Đại Nghĩa.