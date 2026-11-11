NSND là "hoàng hậu ngồi trên ngai", ở biệt thự phố cổ Hà Nội 100 tuổi: Đi đẻ ngồi kiệu, mặc đầm Nhật, xức nước hoa Chanel

Năm 2024, NSND Lê Khanh từng khiến nhiều người thích thú khi kể lại chuyện sinh con gái đầu lòng bằng một câu chuyện đậm chất quý phái. Theo lời nữ nghệ sĩ, khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu xuất hiện vào lúc 19h, thay vì cuống cuồng chuẩn bị nhập viện, cô vẫn bình tĩnh thắp hương, trang điểm, lựa chọn trang phục và soạn sửa đồ sơ sinh. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi trên ghế với tâm thế "như hoàng hậu ngồi trên ngai", chờ "kiệu rước" đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Mẹ đã sẵn sàng, rạng rỡ đón chờ, ngồi trên chiếc ghế mà như hoàng hậu ngồi trên ngai. Đầm voan Nhật, mascara Pháp, son không phai Thái, sức chút nước hoa, đợi kiệu rước tới Bệnh viện C - lên ngôi người mẹ", Lê Khanh viết.

Câu chuyện vừa hài hước vừa duyên dáng ấy phần nào cho thấy tính cách của nữ nghệ sĩ: luôn chỉn chu, yêu cái đẹp và có gu thẩm mỹ rất riêng. Phong thái thanh lịch, đài các cũng đã trở thành dấu ấn gắn liền với Lê Khanh suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không chỉ có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cô còn sở hữu cuộc sống gia đình viên mãn và không gian sống mang đậm hơi thở Hà Nội xưa.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Cô là con gái của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, đồng thời là em gái của hai nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi. Gia đình có đến bốn thế hệ gắn bó với nghệ thuật, bởi vậy, việc Lê Khanh bén duyên với sân khấu từ nhỏ gần như là điều tự nhiên. Năm 7 tuổi, cô đã bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật. Từ một diễn viên nhí, Lê Khanh từng bước khẳng định năng lực, trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu kịch phía Bắc. Cô gắn bó nhiều năm với Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi tạo nên phần lớn những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp.

Nhắc đến Lê Khanh, khán giả sân khấu khó có thể bỏ qua những vai diễn kinh điển như Juliet trong Romeo Và Juliet, Gian-đa, Min-fo trong Âm Mưu Và Tình Yêu, Luyin trong Trưởng Giả Học Làm Sang hay Lý Chiêu Hoàng trong Rừng Trúc. Cô cũng từng góp mặt trong các vở Vũ Như Tô, Bến Bờ Xa Lắc, Lời Thề Thứ 9... Với khả năng hóa thân linh hoạt, nữ nghệ sĩ có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ những người phụ nữ cổ điển, đài các đến những số phận có tâm lý phức tạp.

Không phải ngẫu nhiên mà Lê Khanh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch nói Việt Nam. Năm 1993, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2001, khi mới 38 tuổi, nữ diễn viên tiếp tục được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ sân khấu trẻ nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bên cạnh sân khấu, Lê Khanh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của cô là Người Hà Nội, bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Vai Thảo giúp nữ nghệ sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Trên màn ảnh rộng, Lê Khanh từng góp mặt trong Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, series Gái Già Lắm Chiêu, Cô Gái Từ Quá Khứ, Fanti...

Năm 2019, NSND Lê Khanh nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi Trẻ sau nhiều năm cống hiến. Tuy nhiên, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc rời xa nghệ thuật. Cô vẫn tham gia các dự án điện ảnh, chương trình văn hóa, làm giám khảo và cố vấn diễn xuất. Năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với Hẹn Em Ngày Nhật Thực, bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, đồng thời tiếp tục chứng minh sức hút của những dự án có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ gạo cội. Cùng năm, cô tham gia Một Thời Ta Đã Yêu, dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau.

Đến cuối tháng 10/2026, cô xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với vai mẹ Thị Mầu, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn diễn xuất, hỗ trợ Kỳ Duyên cùng các diễn viên trẻ trong quá trình nhập vai. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, Lê Khanh vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới, thay vì chỉ sống bằng hào quang của những vai diễn cũ.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của nữ nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm. Cô kết hôn với đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh và có hai người con là Lam Khê và Gia Khanh. Chồng cô từng chia sẻ Lê Khanh là người phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon và rất biết chăm sóc gia đình. Một trong những điều khiến công chúng thích thú khi tìm hiểu về cuộc sống của Lê Khanh chính là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sau một thời gian chuyển về sống tại Tây Hồ, khoảng năm 2022, vợ chồng cô quyết định trở lại ngôi nhà cũ và gắn bó với nơi này đến nay.

Căn nhà mang kiến trúc Pháp, với những mảng tường nhuốm màu thời gian, cổng sắt cổ kính và không gian nội thất phảng phất phong cách Đông Dương. Bên trong có nhiều món đồ gỗ, tranh ảnh, vật dụng trang trí cổ cùng chiếc sập gụ được gia đình yêu thích. Nền gạch hoa đen trắng, những bình hoa tươi được đặt khắp các góc nhà càng làm tăng vẻ thanh lịch, hoài cổ. Không gian ấy dường như rất phù hợp với phong cách sống của Lê Khanh. Cô yêu hoa, thích chăm chút nhà cửa, có gu ăn mặc tinh tế và vẫn giữ thói quen chọn vải, đặt may trang phục tại những hiệu may lâu năm ở Hà Nội thay vì chạy theo xu hướng thời trang nhất thời.