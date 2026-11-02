Hội đồng giám khảo đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Tối 31/10/2026, chung kết Miss Asian 2026 (Hoa hậu Doanh nhân Châu Á) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) trước hơn 1.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai và phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số.

Ngồi ghế nóng đêm chung kết là hội đồng giám khảo gồm danh ca Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam, giữ vai trò Trưởng ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Miss Asian 2025 Ban Thị Thu; Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh và Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường.

Vương miện cuối cùng thuộc về Hoàng Phương Anh (SBD 109, TP.HCM). Cô nhận thêm 2 giải phụ Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất.

Câu trả lời ứng xử thuyết phục ban giám khảo

Ở phần thi ứng xử, Top chung cuộc cùng nhận câu hỏi từ ban giám khảo: "Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?".

Hoàng Phương Anh ở phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hoàng Phương Anh trả lời: "Nếu tối nay vinh dự được trao danh hiệu Miss Asian 2026, em sẽ xem đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Em mong muốn dùng tiếng nói, hành động và trái tim nhân ái để lan tỏa yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh theo đuổi ước mơ. Đồng thời, em sẽ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với em, chiếc vương miện cao quý nhất chính là lòng nhân ái và sự cống hiến". Phần trình bày này chạm tới ban giám khảo và khán giả, góp phần đưa cô lên ngôi.

Trên sân khấu đăng quang, tân hoa hậu nhận vương miện, quyền trượng, dải băng danh hiệu, áo choàng, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. Nghi thức trao vương miện do NSND Vương Duy Biên; Trưởng ban tổ chức, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên; Phó Trưởng ban tổ chức, Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Mai Anh; danh ca Ngọc Sơn cùng Hoa hậu Ngọc Hân, Miss Asian 2025 Ban Thị Thu và Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh thực hiện.

Tân hoa hậu cùng ban tổ chức, ban giám khảo và Top chung cuộc trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nhà tài trợ Kim cương Charice Corporation mời tân hoa hậu sang Mỹ ký hợp đồng thương hiệu phát triển nhãn hàng trong 2 năm, giá trị tương đương một căn hộ 2 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân điều hành đa lĩnh vực

Sau đăng quang, Hoàng Phương Anh xúc động gửi lời tri ân ban tổ chức, ban giám khảo, ê-kíp, gia đình và khán giả đã cổ vũ cô suốt hành trình. Với vóc dáng mảnh mai, đường nét thanh tú và thần thái nhẹ nhàng, cô tạo dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh năm nay.

Phía sau diện mạo ấy là một nữ doanh nhân đang lãnh đạo nhiều doanh nghiệp về thương mại, dịch vụ, phát triển F&B, tổ chức sự kiện, nhà hàng và tiệc cưới. Cô còn kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Trong nhiệm kỳ, cô cho biết sẽ cân bằng giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, tham gia các hoạt động thiện nguyện và truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh theo đuổi khát vọng.

Hoàng Phương Anh trên ngai sau đăng quang. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Tân hoa hậu trong áo choàng đăng quang. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chiếc vương miện của tân hoa hậu lấy viên đá hình giọt lệ làm tâm điểm, xung quanh là những tầng vòm tỏa tia, cánh lá đính đá và điểm ánh kim, gợi vẻ đẹp và khí chất Á Đông.

Đại ngàn chạm biển xanh trên sân khấu chung kết

Phát biểu khai mạc, NSND Vương Duy Biên, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, gửi lời tri ân chính quyền tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng cuộc thi. Theo ông, Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt, đồng thời đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại.

NSND Vương Duy Biên phát biểu khai mạc. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Mở màn đêm thi, Top 20 trong áo dài khắc họa biển và núi đồng diễn trên nền ca khúc "Đại ngàn chạm biển xanh" của Hồ Hoài Anh, qua giọng hát Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly. Tiết mục chuyển tải chủ đề "Doanh nhân Việt tỏa sáng - Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh", đưa biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên cùng âm vang cồng chiêng lên sân khấu, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tiết mục mở màn của Top 20. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Qua 3 phần thi, Top 20 lần lượt trình diễn áo dài Tony Phạm trên nền lưới ánh kim, phủ hoa nổi và kim sa; trang phục công sở Thân Hoàng Bích Thủy với các mảng màu đỏ, cam, vàng, hồng và cổ thủy thủ cỡ lớn; cuối cùng là dạ hội Phan Thị Thu Hiền dựng corset trên nền lưới xuyên thấu, kết pha lê, cườm và tua rủ.

Tân hoa hậu ghi dấu với áo dài họa tiết vẽ tay danh lam thắng cảnh Quy Nhơn, trang phục công sở sắc vàng và dạ hội ánh kim đính pha lê, cườm, tua rủ.

Tân hoa hậu ở phần thi áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Phần thi trang phục công sở. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Phần thi dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong màn final walk, Miss Asian 2025 Ban Thị Thu trở lại sân khấu khép lại nhiệm kỳ. Những thước phim về hành trình nhiệm kỳ của nàng hậu Bắc Ninh khiến khán đài lắng lại trước khi cô trao vương miện cho người kế nhiệm.

Sân khấu đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Kết quả chung cuộc

Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 - Miss Asian 2026 là Hoàng Phương Anh (SBD 109, TP.HCM), kiêm giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 278, Hà Nội), kiêm Người đẹp làn da đẹp; Á hậu 2 là Hà Nhã Uyên (SBD 369, Hà Nội), kiêm Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (SBD 786, Huế), kiêm Người đẹp Công sở, và Nguyễn Thiên Hương (SBD 239, Đồng Nai).

Hoa hậu Nhân ái là Hoàng Thị Nụ (SBD 192, Hà Nội), kiêm Người đẹp Dạ hội; Hoa hậu Đại sứ là Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai), kiêm Người đẹp khả ái; Hoa hậu Toàn năng là Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An), kiêm Người đẹp nụ cười đẹp.

Các giải phụ còn lại gồm Người đẹp Áo dài Nguyễn Ngọc Quế Trân (SBD 265, Đồng Nai), Người đẹp Du lịch Thạch Thị Thanh Hằng (SBD 258, Vĩnh Long), Người đẹp Truyền thông Nguyễn An Thư (SBD 126, Hà Nội) và Người đẹp Thời trang Phan Thị Dự (SBD 107, Đà Nẵng). Top chung cuộc cũng được Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam mời ngồi ghế giám khảo cuộc thi Miss Business World vào tháng 11/2026 tại Mỹ.

Top chung cuộc Miss Asian 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Miss Asian 2026 là mùa thứ 5, do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Cuộc thi do Chủ tịch Topstar Entertainment USA, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập, được Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023.