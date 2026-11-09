Vbiz xuất hiện đạo diễn 2k2 được giới chuyên môn khen hết lời, 1 NSND ngỡ ngàng "Con cháu chúng ta giỏi thật"

Bò Sữa Bay vừa ra mắt khán giả nhưng có một nhân vật bất ngờ chiếm được sự chú ý không kém dàn diễn viên chính là đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trên mạng xã hội, không ít người bắt đầu tìm kiếm thông tin về nam đạo diễn trẻ, đặc biệt là năm sinh của anh. Lý do cũng khá dễ hiểu khi một người trẻ tuổi đứng sau một bộ phim điện ảnh được phát hành thương mại đã đủ khiến nhiều người tò mò, nhất là khi nhìn vào quy mô và sự khác biệt trong ý tưởng của Bò Sữa Bay.

Theo một số thông tin được đăng tải trên các trang tin tức, Nguyễn Phạm Thành Đạt sinh năm 1998. Đây vốn đã là độ tuổi khá trẻ để một người có thể hoàn thành và đưa phim điện ảnh đầu tay ra rạp. Tuy nhiên, câu chuyện càng trở nên thú vị khi cư dân mạng tiếp tục tìm kiếm và phát hiện những dữ liệu khác cho thấy Thành Đạt có thể sinh năm 2002, tức năm nay mới 24 tuổi. Theo phía ekip Bò Sữa Bay cho biết, nam đạo diễn đã chính thức xác nhận mình sinh năm 2002.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt (Ảnh: Lê Trung)

Thực tế, nếu nhìn vào hành trình làm phim của Thành Đạt, sự tò mò của cư dân mạng cũng không phải không có cơ sở. Nam đạo diễn trẻ từng tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã theo đuổi những dự án phim ngắn có phong cách riêng, không ngại thử nghiệm và lựa chọn những cách kể chuyện khác biệt. Đáng chú ý, Khu Rừng Của Páo từng giành giải Nhất cuộc thi Việt Nam Của Tôi do Netflix phát động năm 2022, đồng thời nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022 và lọt Top 20 CILECT - bảng xếp hạng những phim sinh viên tiêu biểu trên toàn cầu. Một dự án khác là Tàn Sữa cũng lọt Top 5 dự án xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn CJ.

Đặc biệt, Đàn Cá Gỗ - dự án phim tốt nghiệp của Thành Đạt - mới thực sự là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của đạo diễn trẻ. Tác phẩm giành giải Cánh Diều Vàng, sau đó được phát hành thương mại tại rạp và đạt doanh thu khoảng 4,4 tỷ đồng. Đây là trường hợp hiếm hoi một bộ phim ngắn Việt Nam có thể bước ra khỏi phạm vi các liên hoan phim, tiếp cận khán giả đại chúng và tạo được thành tích phòng vé đáng kể. Thành công này cũng cho thấy Thành Đạt đã sớm có những bước đi khác biệt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đàn Cá Gỗ (Ảnh: NSX)

Với Bò Sữa Bay, dự án phim dài đầu tay, Thành Đạt tiếp tục theo đuổi tinh thần thử nghiệm ấy. Bộ phim từng giành giải Best Genre Project tại Vườn ươm Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 trước khi được sản xuất và phát hành thương mại. Tác phẩm đưa khán giả trở về nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, xoay quanh câu chuyện về một loại sữa có khả năng chữa lành và trẻ hóa. Từ ý tưởng đánh cắp công thức sữa của nhóm anh em Trâu, bộ phim mở rộng thành câu chuyện về tình yêu, tiền bạc, tham vọng và những lựa chọn của con người. Tác phẩm kết hợp nhiều chất liệu, từ chính kịch, tội phạm, lãng mạn đến giả tưởng, tạo nên một thế giới điện ảnh có phần kỳ quặc, siêu thực và không dễ xếp vào một thể loại duy nhất.

Điều đáng nói là lựa chọn làm phim của Thành Đạt cũng nhận được sự chú ý từ nhiều gương mặt có kinh nghiệm trong nghề. Đạo diễn Charlie Nguyễn, người từng chấm điểm cao nhất cho dự án Bò Sữa Bay tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, cho biết bản phim hoàn thiện vượt xa kỳ vọng của anh. Nam đạo diễn nhận xét: "Phim này rất khó làm, nhưng Đạt đã làm rất tốt, có những khoảnh khắc xem rất sướng". Anh cũng đánh giá cao phong cách đạo diễn, quay phim và diễn xuất của tác phẩm, đồng thời bày tỏ mong đợi bộ phim tiếp theo của Thành Đạt.

(Ảnh: NSX)

Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh gọi Bò Sữa Bay là "best Vietnamese stylized film", tức bộ phim Việt có phong cách nghệ thuật đặc trưng và ấn tượng. Đây là một nhận xét đáng chú ý bởi stylized film là hướng làm phim đề cao dấu ấn cá nhân, không nhất thiết mô phỏng hiện thực một cách chính xác mà chủ động sử dụng màu sắc, hình ảnh, âm thanh và diễn xuất để tạo nên thế giới riêng. Đạo diễn Victor Vũ cũng dành lời khen cho tác phẩm, gọi đây là một trải nghiệm điện ảnh độc đáo, với kịch bản mới mẻ, đầy sức sống và cuốn hút.

Biên kịch Nhung Khìn cũng có bài đăng trực tiếp đề cập đến câu chuyện tuổi tác và năng lực của Thành Đạt. Cô khẳng định đạo diễn Bò Sữa Bya sinh năm 2002, đồng thời cho rằng tuổi tác không phải điều đáng để nghi ngại khi những gì đạo diễn trẻ đã làm được với tác phẩm của mình mới là điều quan trọng. Trong bài viết, Nhung Khìn nhấn mạnh: "Năm sinh chỉ là con số. Nhưng với những người ghi chép lịch sử điện ảnh Việt Nam, đây thật sự là cột mốc".

Bài đăng của biên kịch Nhung Khìn (Ảnh: Chụp màn hình)

Không chỉ biên kịch Nhung Khìn, NSND Lý Thái Dũng - một nhà quay phim kỳ cựu - cũng bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước độ tuổi của đạo diễn Bò Sữa Bay. Đăng tải poster bộ phim, ông viết: "Sao mà nó lại có thể thú vị thế, đáng yêu thế! Đạo diễn 2K2... tin được không? Con cháu chúng ta giỏi thật". Những lời nhận xét từ các nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh càng khiến câu chuyện về tuổi đời của Thành Đạt được chú ý.

NSND Lý Thái Dũng bất ngờ với độ tuổi của Thành Đạt (Ảnh: Chụp màn hình)

Diễn viên Võ Điền Gia Huy mới đây cũng chia sẻ về thông tin tuổi thật của đạo diễn Thành Đạt tại chuỗi sự kiện quảng bá phim. Tuy không tiết lộ một con số cụ thể nhưng Võ Điền Gia Huy phủ nhận những con số 2000, 1999, 1998, 1997. Nam diễn viên cho biết ban đầu mình rất bất ngờ khi biết độ tuổi "không khớp với giao diện" của Thành Đạt nhưng cũng rất nể phục tư duy của nam đạo diễn.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ về tuổi thật của Thành Đạt

Những phản hồi này phần nào cho thấy Bò Sữa Bay đang rất được người trong nghề quan tâm, không chỉ bởi câu chuyện tuổi tác của đạo diễn. Bộ phim thực sự có những lựa chọn sáng tạo đủ khác biệt để giới chuyên môn bàn luận. Dĩ nhiên, tác phẩm vẫn có nhiều vấn đề chưa hoàn thiện về kịch bản, nhịp kể hay cách triển khai ý tưởng. Nhưng đó cũng là điều khó tránh khỏi với một bộ phim không đi theo những công thức quen thuộc.

Đạo diễn Thành Đạt và ekip Bò Sữa Bay (Ảnh: FBNV)

Trong bối cảnh điện ảnh Việt 2 năm trở lại đây có không ít đạo diễn mới ra mắt, hành trình của Nguyễn Phạm Thành Đạt là một trường hợp đáng chú ý. Anh đã trải qua quá trình làm phim ngắn, giành giải thưởng, thử nghiệm nhiều chất liệu và từng bước đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả. Đáng nói hơn, Bò Sữa Bay được thực hiện khi anh mới tốt nghiệp khoảng một đến hai năm. Chính bởi vậy, câu chuyện tuổi tác tuy đáng tò mò nhưng không phải vấn đề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Thành Đạt, vấn đề là ở việc một đạo diễn Gen Z đang cố gắng để đưa được bản sắc cá nhân lên một tác phẩm dành cho khán giả đại chúng.