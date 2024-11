Noo Phước Thịnh không để "bạo lực ngôn từ" làm tổn thương

Với format hoàn toàn mới, Master of Master đã tạo nên một làn sóng ấn tượng trong cộng đồng yêu thích các chương trình truyền hình chuyên sâu. Đây không chỉ là một talkshow mà còn là một "hành trình" đi sâu vào câu chuyện, góc khuất và những thách thức chưa từng được kể của các chuyên gia hàng đầu (Master) trong nhiều lĩnh vực.

Tập 1 của Master of Master đã chọn mở màn với một khách mời đặc biệt Noo Phước Thịnh. Chủ đề “10,000 giờ tôi luyện” được xây dựng xung quanh hành trình chinh phục đỉnh cao của Noo, từ những ngày đầu tiên bước vào nghề đến vị trí top vocalist với lượng fan hùng hậu như hiện nay. Đây không chỉ là câu chuyện về nỗ lực mà còn là cách Noo định nghĩa "phép màu" và "kiên định" trên con đường làm nghề.

Host Dược Sĩ Tiến dẫn dắt cuộc trò chuyện với Noo Phước Thịnh

Trong tập đầu tiên, khán giả đã được dẫn dắt qua hành trình 15 năm không ngừng nỗ lực của Noo Phước Thịnh – từ một người mẫu ảnh trở thành một trong những giọng ca được yêu mến.

Tiếp tục đi sâu vào những câu chuyện về sự nỗ lực và may mắn, Noo thẳng thắn chia sẻ thành công ban đầu của anh có sự góp sức của “phép màu” nhưng yếu tố then chốt vẫn là sự kiên định. “15 năm may mắn chỉ là bệ phóng, nỗ lực mới là điều giúp mình duy trì vị trí”, Noo tiết lộ về những giai đoạn đầy áp lực khi phải chứng minh thực lực. Đặc biệt, anh nhấn mạnh rằng sự kiên định chính là kim chỉ nam để vượt qua mọi thử thách, từ những định kiến ban đầu cho đến áp lực từ ánh hào quang. Điều này không chỉ truyền cảm hứng mà còn khẳng định giá trị của sự bền bỉ trong bất kỳ hành trình nào.

Một chủ đề khác được khai thác trong tập này là “bạo lực ngôn từ”. Noo tâm sự rằng anh đã đối mặt với rất nhiều định kiến trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên nam ca sĩ đã học được cách bảo vệ bản thân và giữ thái độ tích cực. “Không hạ bệ ai nhưng cũng không để ai tổn thương mình” - Noo Phước Thịnh cho rằng mỗi nghệ sĩ cần có tiếng nói của riêng mình, không chỉ để thể hiện cá tính mà còn để lan tỏa thông điệp tích cực. Chủ đề này không chỉ giúp khán giả hiểu rõ hơn về áp lực của nghề mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cách đứng lên trước những tổn thương do bạo lực ngôn từ gây ra.

Đối với Noo, sự kiên định không chỉ là thái độ trong sự nghiệp mà còn là cách anh đối diện với dư luận và định kiến: “Kiên định là điều khó nhất trong con đường này. Không ai ép bạn làm cả. Bạn làm vì bạn muốn, vì bạn tin, và điều đó mới thật sự đáng giá”. Qua đó, chương trình gửi gắm bài học rằng sự mạnh mẽ không đến từ việc phớt lờ, mà từ cách đối mặt với những khó khăn và biến chúng thành sức mạnh.

Cuối cùng, phần cảm xúc nhất chính là câu chuyện giữa Noo và người hâm mộ – những “người bạn đồng hành” đã đi cùng anh suốt 15 năm. Noo kể về khoảnh khắc đặc biệt khi thấy fan từ những ngày đầu giờ đã trưởng thành, bồng con, dắt chồng đến xem anh diễn. “Mối liên kết giữa nghệ sĩ và khán giả là điều vĩnh cửu” - anh chia sẻ. Noo cũng nhấn mạnh rằng, mỗi lần anh bước lên sân khấu, ánh mắt luôn tìm kiếm khán giả thân quen. Không chỉ là tình cảm, Noo xem đó là động lực để anh không ngừng cố gắng và sáng tạo. Noo Phước Thịnh không chỉ khắc họa hành trình của mình mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự bền bỉ trên con đường của mình.