Từ 15/12, Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bổ sung quy định xử phạt hành vi về bạo lực kinh tế trong gia đình, khắc phục những khoảng trống hiện nay của Nghị định 144/2021, VnExpress đưa tin.

Cụ thể, trong 17 loại vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, Điều 44 nêu 5 hành vi sẽ bị quy kết là bạo lực về kinh tế, có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Đó là: Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ; Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Ngoài hình phạt tiền, Nghị định cũng buộc người vi phạm phải khắc phục lại tình trạng ban đầu với hành vi nêu tại điểm b, trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu.

Với các vi phạm tại điểm a, d và đ, người vi phạm sẽ phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Tiền và tài sản này sẽ được trả, nộp lại cho nạn nhân.

Mức phạt tối đa đến 30 triệu đồng cũng được áp dụng cho các hành vi bạo lực tình dục. Cụ thể, vợ/chồng cưỡng ép bạn đời của mình thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Việc cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm, cũng sẽ bị phạt tương tự.

Nhà chức trách sẽ áp dụng mức phạt tiền 10-120 triệu đồng với người có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Người vi phạm ngoài ra còn phải xin lỗi công khai tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng (nếu bị hại có yêu cầu).

