Thân thế thực sự của vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa

Liên quan đến vụ khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa như đã thông tin, ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Đến nay, Công an đã khởi tố Phan Thị Mai (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc, chồng của Mai và 6 người khác về tội “Buôn lậu”.

Theo tìm hiểu, Phan Thị Mai xuất thân từ gia đình nghèo khó, chỉ học đến lớp 7. Mai từng làm nhiều công việc như: bưng bê, bán giày da… ở TP.HCM.

Vợ chồng Mailisa

Sau khi có một số vốn, cuối năm 1997, Mai bắt đầu khởi nghiệp bằng tiệm gội đầu, cắt tóc, sau đó phát triển dần và thêm những dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da. Quá trình này, Mai nhận thấy hầu hết chị em phụ nữ đều có khát khao làm đẹp bản thân.

Sau đó, Mai đã thành lập Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa chuyên về thẩm mỹ, làm đẹp da. Từ đây, Mai lại gặp Hoàng Kim Khánh tức chồng Mai.

Thời điểm này, Khánh cũng đang là cậu sinh viên nghèo vừa ra trường vào TP.HCM để lập nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Khánh sở hữu kỹ năng truyền thông sắc sảo, biết lách luật và tạo dựng hình ảnh hoàn hảo để che giấu sai phạm trở thành mảnh ghép quan trọng trong “đế chế ảo” mà cả 2 vợ chồng này dựng lên sau đó.

Điều tra xác định, Mai điều hành mạng lưới phân phối, cùng với chồng là Khánh xây dựng lớp vỏ hợp pháp qua các công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp và chuyên nghiệp. Mailisa phát triển 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tất cả những sản phẩm rẻ tiền này được vợ chồng Mailisa nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng… Qua đó, các đối tượng thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, vợ chồng Mai - Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Quá trình điều tra, công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.