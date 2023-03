NÓNG: TP HCM yêu cầu không tổ chức cho học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài TP

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 20-3 đã có văn bản gửi các đơn vị giáo dục toàn TP về việc thực hiện rà soát chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, theo Sở GD-ĐT TP, căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục hiện nay. Đối với hoạt động ngoài giờ chính khóa, Sở GD-ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP về tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Đối với các hoạt động giáo dục thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Đối với khối giáo dục mầm non thực hiện theo văn bản số 5340 tháng 12 năm 2022 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Đặc biệt, đối với khối tiểu học: Thực hiện theo văn bản số 3446 về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình GDPT 2018; trong quá trình tổ chức, cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi TP HCM.

Thời gian qua, Báo Người Lao Động từng phản ánh về tình trạng nhiều phụ huynh tại TP HCM bức xúc khi nhiều cơ sở giáo dục tổ chức những chuyến ngoại khóa, học trải nghiệm đắt đỏ, tốn kém. Không ít nhà trường còn lấy tiêu chí học sinh tham gia ngoại khóa để chấm điểm....