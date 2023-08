NÓNG: Toàn cảnh điểm chuẩn các trường Công an năm 2023

Điểm xét tuyển của các trường Công an là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Điểm chuẩn cụ thể các trường như sau:

Công thức tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó: + ĐXT: điểm xét tuyển; + M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND; + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; + ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể: + ĐC là điểm cộng; + ĐƯT là điểm ưu tiên; + ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; + KV là điểm khu vực; + Đth là điểm thưởng.

Năm nay các trường Công an tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả học tập; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tổng chỉ tiêu vào các trường Công an trình độ ĐH là 2.000 và hệ trung cấp là 1.200.