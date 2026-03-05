Nóng: Thuế TP Hà Nội có thông báo quan trọng về mã số thuế cá nhân

Thuế TP Hà Nội vừa gửi thư ngỏ tới doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn kèm theo nội dung hướng dẫn, lưu ý khi cập nhật hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế để Người nộp thuế quan tâm thực hiện trước khi thực hiện quyết toán thuế năm 2025 như sau:

1. Hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân theo ủy quyền

a) Thành phần hồ sơ:

1.1. Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó); và Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

1.2. Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 86/2024/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 86/2024/TT-BTC để thay đổi thông tin người phụ thuộc (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

b) Phương thức nộp hồ sơ điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

https://dichvucong.gdt.gov.vn/ttcn/homelogin

2. Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

a) Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại Cổng dịch vụ công Quốc gia:

https://dichvucong.gdt.gov.vn/ttcn/homelogin

b) Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại ứng dụng Etax Mobile

c) Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế tại các Trung tâm dịch vụ hành chính công quốc gia

– Nơi nộp hồ sơ:

Trung tâm dịch vụ hành chính công nơi gần nhất

– Thành phần hồ sơ:

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 86/2024/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân Người nộp thuế.

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT.

Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Thuế TP Hà Nội lưu ý: Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2025 đối với Doanh nghiệp/Tổ chức là ngày 31/03/2026; đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN thì thời hạn chậm nhất là ngày 04/05/2026. Tuy nhiên, cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa theo quyết toán thì không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo thời hạn này.

Thuế TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh hoàn thành cập nhật chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân có phát sinh thu nhập do doanh nghiệp, tổ chức chi trả trước khi gửi quyết toán thuế TNCN năm 2025.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể liên hệ với Phòng Quản lý, Hỗ trợ doanh nghiệp/Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác/Thuế cơ sở thuộc Thuế Thành phố Hà Nội quản lý doanh nghiệp/tổ chức hoặc truy cập Website của Thuế Thành phố Hà Nội: https://hanoi.gdt.gov.vn để được hướng dẫn.