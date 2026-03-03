Ngày 3-3, nhiều lãnh đạo xã, phường ở tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã nhận được tờ trình của cơ quan Thuế xin hỗ trợ kinh phí 30-50 triệu đồng.

"Việc xin hỗ trợ khiến địa phương chúng tôi lúng túng, khó xử. Kho bạc, thuế và một số đơn vị cùng đề nghị kinh phí hỗ trợ, trong khi nguồn kinh phí hoạt động của địa phương khá hạn hẹp, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách cơ sở" - lãnh đạo một xã ở Quảng Ngãi bày tỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, cuối năm 2025, Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi đã gửi nhiều văn bản, tờ trình đến các xã, phường đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác quản lý thuế.

Nội dung các văn bản do ông Phạm Tuấn Hùng, Trưởng Thuế Cơ sở 2, ký gửi các xã, phường nêu rõ: Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, nhất là quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo chính sách thuế áp dụng từ ngày 1-1-2026; thu lệ phí trước bạ; các khoản thu liên quan mua bán, chuyển nhượng tài sản…, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế.

Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản tới nhiều xã, phường xin hỗ trợ kinh phí để chi trả cho cán bộ, công chức

Để động viên tinh thần làm việc của công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế Cơ sở 2 đề nghị các xã, phường xem xét hỗ trợ 30-50 triệu đồng. Theo đơn vị, nguồn kinh phí này được sử dụng để chi trả làm thêm giờ, triển khai các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng…

Theo ông Phạm Tấn Hùng, Trưởng Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi, do nguồn kinh phí từ cơ quan thuế cấp trên không bảo đảm cho hoạt động thường xuyên nên đơn vị phải đề nghị địa phương hỗ trợ.

"Tôi không nhớ cụ thể đã gửi văn bản đến bao nhiêu xã, phường; tùy địa phương có khả năng cân đối ngân sách thì chúng tôi gửi đề nghị. Việc xin hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Dù chính quyền 2 cấp hay 3 cấp thì định mức chi vẫn áp dụng như nhau, địa phương có nguồn dự phòng. Chúng tôi xin để chi làm thêm giờ theo Luật Lao động" - ông Hùng khẳng định.

Thuế Cơ sở 2 trực thuộc Thuế tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, phường do cơ quan thuế quản lý. Sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị này phụ trách công tác thuế tại 19 xã, phường, thuộc địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long trước đây.

Tương tự, Thuế Cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi văn bản đến một số phường, xã để xin hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu thuế năm 2025. Theo Thuế Cơ sở 1, năm 2025, tình hình thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế chậm lại; nhà nước triển khai các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phục hồi sản xuất.

Để động viên, khen thưởng cán bộ, viên chức, Thuế Cơ sở 1 đề nghị các xã hỗ trợ kinh phí từ 30-50 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Thuế cơ sở 1, đơn vị đang quản lý 11 xã thuộc địa bàn các huyện Bình Sơn và Trà Bồng trước đây. Đến nay, Thuế Cơ sở 1 đã gửi văn bản xin hỗ trợ tại 6 xã; trong đó, 4 xã Bình Chương, Trà Bồng, Đông Sơn và Bình Sơn đã chuyển kinh phí hỗ trợ, mỗi xã 15-20 triệu đồng.

"Sau sáp nhập, biên chế ngành thuế giảm, trong khi khối lượng công việc tăng do triển khai nhiều đề án chống thất thu, xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Kinh phí cấp trên phân bổ không đủ nên chúng tôi phải xin địa phương hỗ trợ.

Anh em cán bộ, viên chức làm việc rất vất vả nên cần hỗ trợ kinh phí. Sau khi nhận tiền, đơn vị đã chi trả cho cán bộ, viên chức" - lãnh đạo Thuế Cơ sở 1 cho hay.