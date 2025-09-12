Tập 6 Sao Nhập Ngũ 2025: Chi Pu chuẩn con nhà lính, Trang Pháp gây ấn tượng

Không chỉ tái hiện phần nào sức nặng của nhiệm vụ quân ngũ, thử thách xếp đạn pháo còn khắc họa rõ tinh thần kỷ luật, hiệp đồng và ý chí kiên cường của các nghệ sĩ khi bước vào môi trường quân đội.

Trong chiến tranh hiện đại, tăng thiết giáp đã, đang và sẽ là lực lượng không thể thiếu, đóng vai trò đột kích, xuyên phá và mở đường cho các binh chủng khác nhờ tính cơ động và hỏa lực mạnh mẽ.

Để tái hiện phần nào sức nặng và áp lực của nhiệm vụ này, Sao Nhập Ngũ 2025 đã đưa vào nội dung hội thao đưa, xếp đạn pháo lên xe tăng – một thử thách đòi hỏi kỷ luật, sự chính xác và tinh thần hiệp đồng tuyệt đối.

Cuộc thi đấu diễn ra giữa hai kíp xe: kíp 043 gồm PewPew, Trang Pháp, Huỳnh Anh và Linh Ngọc Đàm; kíp 114 với Chi Pu, Thiên Ân, Tăng Phúc và Tim. Trang Pháp và Chi Pu đảm nhận nhiệm vụ "Trưởng xe" của 2 kíp.

Theo đó, mỗi kíp xe sẽ thực hiện vận chuyển 4 viên đạn pháo vào xe tăng. Được biết, với các chiến sĩ tại Lữ đoàn tăng 203, thời gian để vận chuyển 4 viên đạn pháo đúng quy trình chỉ mất… 45 giây để hoàn thành. Ngoài việc ghi nhớ và thực hiện đúng quy trình, các kíp xe còn đối mặt với áp lực về tốc độ thực hiện.

Chưa nói đến phần thi cũng như phối hợp của các kíp xe, điều mà khán giả ấn tượng hơn cả chính là tác phong đầy tự tin, quyết liệt, tiếng hô dõng dạc của Chi Pu và Trang Pháp khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, Trang Pháp gây ấn tượng mạnh khi kiên quyết tự mình vác viên đạn pháo nặng hơn 30kg, thể hiện sự dũng cảm và bền bỉ, vượt qua giới hạn thường thấy của một nữ nghệ sĩ quen thuộc với ánh đèn sân khấu.

Kíp 043 của Trang Pháp, PewPew, Linh Ngọc Đàm và Huỳnh Anh và nhanh chóng chiếm ưu thế với thao tác gọn gàng, ăn khớp trong từng bước di chuyển, hoàn thành phần thi trong 5 phút 15 giây.

Trong khi đó, kíp 114 của Chi Pu, Tăng Phúc, Tim và Thiên Ân liên tiếp gặp bất lợi: thao tác đội mũ chậm, nhầm vị trí khi vào xe và sự phối hợp chưa ăn ý. Những sai sót ấy khiến họ mất đến 8 phút 12 giây để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau phần thi, Trang Pháp xúc động chia sẻ: "Khi chúng ta nghĩ về những điều mà ông cha ta đã làm trước đây thì chúng ta đột nhiên có sức mạnh để làm những điều mà trước đây chúng ta không thể."

Trong khi đó, Chi Pu thẳng thắn nhận lỗi về sự chậm trễ của đội mình và coi đây là kỷ niệm quý giá cùng đồng đội – một bài học để trưởng thành hơn trong những thử thách tiếp theo.

Phần thi không chỉ cho thấy sức mạnh thể lực và độ khó của nhiệm vụ quân ngũ, mà quan trọng hơn, nó khắc họa rõ nét tinh thần kỷ luật, sự hiệp đồng và ý chí không bỏ cuộc – những giá trị cốt lõi đã giúp tập thể vượt qua thử thách.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần. Mời quý khán giả cùng đón xem!