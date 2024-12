Thời gian qua, Phương Lan và Phan Đạt gây bàn tán khi bất ngờ thông báo dừng lại mối quan hệ sau 1 năm tổ chức đám cưới. Cả hai xác nhận do bất đồng trong quan điểm sống nên quyết định cho nhau lối đi riêng. Thông tin này khiến công chúng không khỏi xôn xao, đặc biệt là khi dạo gần đây Phan Đạt khiến Phương Lan bị réo tên theo sau những lùm xùm "bóc phốt" Vbiz trên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, Phương Lan và Phan Đạt đã có buổi chia sẻ với chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất - gameshow cuối cùng cả hai tham gia trước khi chia tay. Nói về quyết định dừng lại, Phương Lan bộc bạch: "Chúng em dừng lại vì có nhiều khác biệt. Mọi người thắc mắc hai đứa đã đồng hành 6 năm sao đến giờ mới phát hiện sự khác biệt. Thật ra chúng em bên nhau khoảng thời gian dài mới đám cưới, trước đó vẫn chưa có nhiều ràng buộc về hôn nhân nên giữa 2 đứa chưa có nhiều việc xảy ra, đến khi sau đám cưới thì những điều bất đồng mới xuất hiện.

Chuyện tụi em là cá nhân với nhau, không bị bất kỳ một ai tác động vào. Mọi người nghĩ đi, tụi em bên nhau 6 năm trong giai đoạn cả hai đã trưởng thành, không phải tuổi trẻ bồng bột yêu nhau rồi đám cưới. Nên em không thể đổ lỗi cho cá nhân nào để làm lý do cho việc hôn nhân của mình đổ vỡ. Một mối quan hệ đi đến hôn nhân theo em 50% đến từ sự tìm hiểu, còn 50% kia giống như chơi xổ số. Hôn nhân viên mãn hay không phụ thuộc việc cả hai có thực sự vun vén cho nó hay không".

Clip: Phương Lan chia sẻ quyết định chia tay xuất phát từ ý muốn cá nhân, không bị ai tác động

Còn về phía Phan Đạt, anh rơm rớm nước mắt khi nhắc về Phương Lan. "Từ giờ đến hết đời về sau em sẽ rất khó quên vì giữa 2 đứa có nhiều thứ với nhau. Bọn em đều yêu nghệ thuật, đều cố gắng và không hề có công ty nào đứng sau nên những vấn đề tụi em trải qua có sự khắc nghiệt trong đó. Em không biết tụi em sẽ nhớ gì về nhau nhưng chắc chắn tụi em sẽ không thể quên câu chuyện tình này.

Nếu hỏi em hai đứa yêu thật không thì em khẳng định có. Khán giả bị quen với những điều đẹp đẽ, tụi em cũng đã cố gắng mang đến sự tích cực nhất cho mọi người. Đến khi sự việc như hôm nay, không ai muốn chuyện đổ vỡ xảy ra nhưng chuyện gì đến thì mình cứ đón nhận thôi. Em không muốn mọi người nhìn nhận chuyện của tụi em bằng sự tiêu cực bởi những drama xung quanh.

Nếu hỏi còn yêu Lan nữa không thì em chắc chắn còn. Em chỉ muốn nhấn mạnh lý do dừng lại là vì tư tưởng làm nghề của hai đứa đối lập nhau thôi. Em muốn sống chân thật, làm nghề chân thật, còn Lan muốn mọi thứ cái nào nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn, miễn được làm nghề tiếp là may mắn rồi. Hai quan điểm đó không có sai, chỉ là một cái thiên về tự do làm nghệ thuật, một cái là cố gắng để có cơ hội được làm nghề. Ai đúng ai sai em không quan tâm nhiều, còn chuyện tình cảm thì em nghĩ Lan vẫn còn yêu em và em vẫn còn yêu Lan. Sau khi ghi hình chương trình thì tụi em mới có những cuộc nói chuyện với 2 bên gia đình với nhau về vấn đề có nên dừng lại không. Tụi em có tham khảo ý kiến 2 bên gia đình, tôn trọng ý kiến của người lớn chứ không thể thỏa mãn sự cá nhân của 2 đứa, vì cái này thuộc về trách nhiệm".

Clip: Phan Đạt khẳng định vẫn còn yêu Phương Lan

Phương Lan công khai hẹn hò Phan Đạt vào năm 2018. Thời điểm đó, Phan Đạt là nhân viên văn phòng có công việc ổn định. Sau thời gian bên nhau, Phan Đạt quyết định nghỉ việc, lui về làm quản lý riêng cho bạn gái. Phương Lan cho biết được Phan Đạt định hướng phong cách ăn mặc và hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Phương Lan tiết lộ bạn trai còn rất thích rap cũng như "chơi" xe mô tô. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết Phan Đạt còn theo đuổi sở thích sáng tác nhạc và ca hát.

Năm 2020, Phan Đạt chia sẻ khi kinh tế đã ổn định thì muốn làm đám cưới với Phương Lan nhưng đành phải tạm hoãn vì Covid-19. Cả hai vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau cho đến tháng 11/2023, Phương Lan và Phan Đạt về chung một nhà.

Phan Đạt và Phương Lan hẹn hò 5 năm mới quyết định tổ chức đám cưới

Cho đến đầu tháng 10, Phan Đạt làm dậy sóng khi đăng đàn "bóc phốt" trên mạng xã hội. Không những vậy, những chia sẻ của Phan Đạt dấy lên nghi vấn anh và Phương Lan trục trặc. Trên trang cá nhân, Phan Đạt viết: "Các bạn không thấy xót vì các bạn không phải là tôi. Tôi đã mất mối tình 7 năm, thậm chí tôi không nhận ra các bạn đã làm gì với vợ tôi mà mỗi lần về nhà tôi không còn thấy vợ tôi hồn nhiên như trước. Thú thật tôi hận các bạn nhiều lắm".

Ngày 30/11, Phương Lan xác nhận với chúng tôi đã chia tay với Phan Đạt. Nữ diễn viên cho biết giữa cả hai bất đồng trong quan điểm sống nên quyết định dừng lại, không có chuyện người thứ ba xen vào. Về phía Phan Đạt, trên story Facebook anh xác nhận thông tin Phương Lan chia sẻ là đúng. Chuyện cả hai "đường ai nấy đi" sau 1 năm tổ chức đám cưới khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.