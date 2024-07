NÓNG: Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Theo Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Như vậy, học sinh 63 tỉnh, thành kết thúc năm học muộn nhất trước ngày 31/5/2024 và được nghỉ hè sớm nhất từ 25/5.

Dưới đây là lịch nghỉ hè của học sinh tại 63 tỉnh, thành phố:

Còn về lịch đi học trở lại, hiện tại, vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch năm học 2024 - 2025. Nhưng so sánh với những năm trước, lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 sẽ dự kiến diễn ra vào ngày 5/9/2024 tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Học sinh sẽ tựu trường sớm 1 - 2 tuần so với ngày khai giảng, riêng học sinh lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn để ổn định tổ chức. Do đó, lịch đi học lại sau hè 2024 dự kiến rơi vào khoảng ngày 22/8/2024.

Tuy nhiên, học sinh cần theo dõi sát thông báo của trường mà mình đang theo học để cập nhật lịch đi học trở lại chính xác nhất.

