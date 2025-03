Nóng: Lee Jun Ki bị điều tra

Sáng 19/3, tờ TVReport đưa tin, tài tử hạng A Lee Jun Ki đã bị Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu 900 triệu won (15,8 tỷ đồng) sau cuộc điều tra thuế từ cách đây gần 2 năm. Theo nguồn tin, nam diễn viên thành lập công ty JG Entertainment vào năm 2014 và ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Namoo Actors. Sau đó, Namoo Actors chuyển thù lao diễn xuất của Lee Jun Ki vào tài khoản JG Entertainment, rồi công ty này kê khai thu nhập và nộp thuế doanh nghiệp (24%). Từ đây, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc nhận định, phía Lee Jun Ki đã trốn thuế bằng phương thức kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân (45%).

Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc tiến hành điều tra thuế đối với Lee Jun Ki và truy thu phía nam tài tử gần 16 tỷ đồng

Đại diện của Lee Jun Ki vừa chính thức lên tiếng về thông tin nam diễn viên bị truy thu thuế sau cuộc điều tra hồi năm 2023. Theo đó, phía Lee Jun Ki cho biết anh đã nộp toàn bộ số tiền truy thu nhưng cho rằng quyết định của cơ quan thuế không giống với thông lệ, đồng thời khẳng định đã kê khai minh bạch theo tư vấn từ các chuyên gia thuế. Đáng chú ý, Lee Jun Ki còn nộp đơn khiếu nại, bày tỏ mong muốn Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc xem xét lại vụ việc.

Bên cạnh đó, tờ TVReport cho biết thêm, nghi vấn liên quan tới 1 khối bất động sản của Lee Jun Ki cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo nguồn tin, JG Entertainment mua 1 penthouse với giá 2,95 tỷ won (52 tỷ đồng) ở Cheongna (Incheon) vào năm 2021 và chuyển trụ sở đến địa điểm này. Có thông tin cho hay Lee Jun Ki sống tại penthouse nói trên. Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã mạnh mẽ bác bỏ, khẳng định đây là trụ sở công ty, đồng thời nhấn mạnh Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra căn penthouse này trước đó và không phát hiện vấn đề gì.

Nam tài tử vừa chính thức lên tiếng về thông tin bị điều tra thuế

Lee Jun Ki sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2001. Anh trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau thành công liên tiếp của 2 bộ phim The King and the Clown và My Girl trong giai đoạn 2005-2006. Từ đó tới nay, nam tài tử còn tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm gây tiếng vang như Iljimae, Moon Lover...

Nguồn: TVReport