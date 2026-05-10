Mới đây, Lầu Năm Góc đã bất ngờ công bố hàng loạt hồ sơ liên quan đến Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP) hay còn gọi là UFO. Đây không chỉ là một nỗ lực nhằm thỏa mãn trí tò mò của công chúng Mỹ về người ngoài hành tinh, mà còn là một nước cờ khẳng định sự khác biệt của chính quyền Donald Trump trong việc thực hiện lời hứa về sự minh bạch tối đa.

Theo thông tin từ tờ Axios và các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, đợt công bố đầu tiên bao gồm 162 tệp tài liệu, trải dài từ các bức điện tín cũ của Bộ Ngoại giao, tài liệu của FBI cho đến bản ghi chép các chuyến bay có người lái của NASA.

Điểm nhấn của lần giải mật này chính là trang web chuyên biệt mang phong cách "retro" đậm chất điệp viên trong bộ phim "Men in Black", nơi công chúng có thể trực tiếp truy cập để tự đưa ra kết luận cho riêng mình.

Thông điệp từ phía Lầu Năm Góc trên mạng xã hội X cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong tư duy tiếp cận: "Trong khi các chính quyền trước đây tìm cách làm mất uy tín hoặc ngăn cản người dân Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc cung cấp sự minh bạch tối đa cho công chúng".

Điều này cho thấy nỗ lực biến UFO từ một chủ đề nhạy cảm, bị che đậy trở thành một phần của chiến dịch "trả lại quyền lực cho người dân".

Vật thể “không xác định”

Trong số các tài liệu được công bố, hồ sơ về một vật thể "tuyến tính" tỏa sáng rực rỡ được báo cáo bởi một phi công lái drone vào tháng 9/2023 tại miền Tây nước Mỹ đang thu hút sự chú ý lớn.

Nhân chứng này mô tả vật thể phát sáng đến mức có thể nhìn thấy các dải sáng bên trong trước khi biến mất hoàn toàn chỉ sau 10 giây.

Bên cạnh đó, một bức ảnh từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972 của NASA hiển thị ba điểm sáng tạo thành hình tam giác cũng được đưa vào diện phân tích sơ bộ. Dù chưa có sự đồng thuận cuối cùng, Lầu Năm Góc thừa nhận đây có thể là một "vật thể vật lý" thực sự.

Sự kiện này không diễn ra một cách ngẫu hứng. Việc giải mật hồ sơ UFO là một phần trong cam kết mà Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi từ tháng 2 năm nay. Trước đó, ông cũng đã cho công bố các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát John F. Kennedy và Martin Luther King Jr.

Dù kết quả chưa hé lộ những sự thật gây chấn động như kỳ vọng của những người theo thuyết âm mưu, nhưng nó đã xoa dịu được "cơn khát" thông tin của một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa, những người từ lâu đã cáo buộc Lầu Năm Góc che giấu bằng chứng về công nghệ ngoài trái đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định rằng các hồ sơ này đã bị che giấu quá lâu dưới các lớp bảo mật, gây ra những suy đoán không đáng có. Việc công khai chúng là cách tốt nhất để người dân Mỹ tự nhìn nhận sự việc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia, bao gồm cả nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse Tyson, lại có cái nhìn thận trọng hơn. Ông Tyson cho rằng việc giải mật là tốt, nhưng có cảm giác như đây là một "sự xao nhãng" khỏi những vấn đề quan trọng hơn. Ông dự báo rằng các tệp tin này cuối cùng sẽ không mang lại một cái kết bùng nổ như trong phim Hollywood.

Cần phải nhìn nhận thực tế rằng, dù số lượng báo cáo về UAP tăng lên hàng trăm vụ trong năm 2024, Chính phủ Mỹ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào khẳng định sự tồn tại của công nghệ ngoài hành tinh hay sự sống ngoài Trái Đất.

Phim "Men in Black"

Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn các video và hình ảnh về UFO thường bị diễn giải sai bởi những người không am hiểu về công nghệ quân sự tiên tiến.

Cuối cùng, dự án này không chỉ có sự tham gia của Lầu Năm Góc mà còn là sự phối hợp của Nhà Trắng, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Bộ Năng lượng, NASA và FBI. Các tài liệu tiếp theo sẽ được công bố theo phương thức cuốn chiếu.

Với các cử tri trẻ và cộng đồng yêu thích công nghệ, bước đi này của chính quyền Trump đã tạo ra một sức hút truyền thông không nhỏ, biến những hồ sơ cũ kỹ thành một chủ đề thảo luận sôi nổi trên mọi nền tảng số.

*Nguồn: Axios