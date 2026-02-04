Nóng: Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

Những ngày qua, Kim Seon Ho vướng nghi vấn trốn thuế. Anh bị truyền thông Hàn tố cáo áp dụng mô hình lập công ty ma, chuyển thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để gian lận thuế thu nhập cá nhân, tương tự trường hợp của Cha Eun Woo. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn được cho là đã cố ý nhận tiền thù lao thông qua công ty riêng để trốn thuế. Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng có dính dáng đến luật pháp, sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý.

Trong thông báo gửi đến công chúng, Kim Seon Ho xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên này đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố của Kim Seon Ho được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình. Hiện, tài tử sinh năm Hometown Cha-Cha-Cha đối mặt với nguy cơ sụp đổ sự nghiệp, có thể vướng vòng lao lý nếu bị cơ quan thuế điều tra toàn diện.

Kim Seon Ho lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm trong việc thành lập và vận hành công ty cá nhân do thiếu hiểu biết. Ảnh: Nate

Dưới đây là nguyên văn bài xin lỗi, thừa nhận sai lầm của Kim Seon Ho thông qua công ty quản lý:

Xin chào, chúng tôi là Fantagio - công ty quản lý của diễn viên Kim Seon Ho.

Thông qua các bài báo gần đây, chúng tôi xin làm rõ thêm những tình tiết liên quan công ty pháp nhân 1 thành viên của Kim Seon Ho, đồng thời chia sẻ lập trường của công ty.

Đầu tiên, về việc thành lập và vận hành công ty cá nhân. Kim Seon Ho đã thành lập công ty cá nhân vào tháng 1/2024 nhằm phục vụ cho hoạt động diễn xuất và sản xuất kịch. Kể từ sau khi thành lập công ty này cho đến trước khi ký hợp đồng mới với Fantagio vào tháng 2/2025, các khoản thù lao từ hoạt động của nam diễn viên đều được thanh toán thông qua pháp nhân này.

Thứ hai, về việc dừng vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên. Sau khi nhận thức được rằng việc vận hành công ty pháp nhân có thể gây ra hiểu lầm, Kim Seon Ho đã quyết định dừng hoạt động của công ty. Trên thực tế, trong hơn 1 năm gần đây, hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động hay giao dịch tài chính nào được thực hiện thông qua công ty pháp nhân của Kim Seon Ho.

Thứ 3, về việc ký hợp đồng với Fantagio. Kể từ thời điểm ký hợp đồng độc quyền với Fantagio vào tháng 2/2025 đến nay, các khoản thù lao đều được thanh toán trực tiếp cho cá nhân diễn viên Kim Seon Ho. Chúng tôi xin khẳng định rõ rằng trong quá trình ký kết hợp đồng và các hoạt động giữa Fantagio và Kim Seon Ho, công ty pháp nhân 1 người nói trên hoàn toàn không có bất kỳ liên quan nào.

Thứ 4, về thủ tục giải thể pháp nhân. Nhằm chủ động khắc phục những vấn đề phát sinh do sự thiếu hiểu biết trong việc vận hành công ty pháp nhân trước đây, Kim Seon Ho đã hoàn trả toàn bộ việc sử dụng thẻ pháp nhân, tiền lương chi trả cho người thân và xe đứng tên công ty pháp nhân. Đối với các khoản thu nhập từng được thanh toán thông qua công ty pháp nhân, ngoài thuế doanh nghiệp đã nộp trước đó, anh cũng đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân. Hiện tại, thủ tục giải thể công ty pháp nhân này đang được tiến hành và dự kiến sẽ sớm hoàn tất về mặt hành chính.

Kim Seon Ho đang vô cùng hối lỗi vì đã thành lập và duy trì công ty pháp nhân trong khoảng hơn 1 năm khi chưa có sự hiểu biết đầy đủ về việc vận hành. Nam diễn viên xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Về phía công ty quản lý, chúng tôi cũng chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự hoang mang và lo ngại, đồng thời cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, cẩn trọng hơn đối với toàn bộ hoạt động của các nghệ sĩ trực thuộc trong thời gian tới.

Kim Seon Ho cho biết đã nộp bù thuế thu nhập cá nhân còn thiếu. Ảnh: Sina.

Hiện, cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo chính thức hay mở cuộc điều tra với Kim Seon Ho. Tuy nhiên, nếu cáo buộc lập công ty ma để biển thủ công quỹ và trốn thuế của nam diễn viên này là thật, anh không chỉ đứng trước nguy cơ tan tành sự nghiệp mà thậm chí là trả giá pháp luật với 1 án tù.

Theo luật sư Roh Jong Eon, đại diện Công ty Luật Jonjae, chỉ riêng việc Kim Seon Ho chưa đăng ký ngành nghề bắt buộc “kinh doanh - quản lý nghệ thuật đại chúng” cho công ty gia đình, đồng thời nhận tiền thanh toán (doanh thu quản lý) trong tình trạng chưa đăng ký, đã có thể cấu thành hành vi vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng, với mức án lên đến 2 năm tù.

Nam thần má lúm" có khả năng nhận án 2 năm tù. Ảnh: X.

Kim Seon Ho chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2009 với tư cách diễn viên nhạc kịch. 8 năm sau, nam diễn viên lấn sân đóng phim, có vai diễn đầu tiên ở tác phẩm truyền hình mang tên Good Manager. Tên tuổi Kim Soen Ho vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai nam thứ ấn tượng trong bộ phim gây sốt Start Up (2020). 1 năm sau, nam nghệ sĩ lại tiếp tục gây ấn tượng sâu đậm với công chúng nhờ vai nam chính ở bộ phim truyền hình ăn khách Hometown Cha-Cha-Cha. Sau tác phẩm này, Kim Seon Ho chính thức gia nhập vào hàng ngũ những sao nam nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu tại thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, Kim Seon Ho liên tục đánh mất danh tiếng vì scandal. Anh từng trải qua giai đoạn điêu đứng, toàn bộ hoạt động nghệ thuật đình trệ suốt thời gian dài vì bị bạn gái cũ tố cáo ép phá thai, đối xử tệ bạc và sống giả tạo.

Sau đó, truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt là Dispatch, đã vào cuộc và làm rõ nhiều tình tiết bị bóp méo trong câu chuyện và "cứu sống" Kim Seon Ho khỏi cảnh chấm hết sự nghiệp ở tuổi 35. Thế nhưng, vừa lấy lại tên tuổi chưa bao lâu, mỹ nam sinh năm 1986 lại vướng bê bối. Điều này khiến công chúng rạn nứt niềm tin với Kim Seon Ho và đặt câu hỏi lớn về nhân phẩm của anh. Hiện, Kim Seon Ho bị xem mỹ nam thị phi, cứ có phim hot là dính tai tiếng rúng động, thậm chí đối mặt với cái kết tồi tệ nhất là đi tù.