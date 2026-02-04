Mỹ nhân suýt thay Lưu Diệc Phi đóng Tiểu Long Nữ: Nhan sắc này Doãn Chí Bình cũng chê, trò cười lớn nhất showbiz

Mới đây, Trương Kỷ Trung - nhà sản xuất lừng danh của dòng phim võ hiệp Kim Dung đã gây xôn xao khi tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006 ban đầu từng được nhắm cho Lưu Hiểu Khánh. Tuy nhiên, do chênh lệch tuổi tác quá lớn với nhân vật trong nguyên tác, cuối cùng vai diễn này được trao cho Lưu Diệc Phi, khi đó mới 17 tuổi.

Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp thoát tục của Lưu Diệc Phi góp công lớn giúp Thần Điêu Đại Hiệp 2006 trở thành kinh điển.

Chia sẻ của Trương Kỷ Trung khiến các khán giả tại trường quay không khỏi sửng sốt, đồng thời nhanh chóng tạo ra làn sóng chế ảnh, bàn tán và đùa vui trên mạng xã hội. Nhiều người không giấu được sự bất ngờ khi biết từng có khả năng một Tiểu Long Nữ "phiên bản Lưu Hiểu Khánh" xuất hiện trên màn ảnh.

Ảnh chế Lưu Hiểu Khánh đóng Tiểu Long Nữ được cư dân mạng chia sẻ. Thông tin nữ diễn viên từng được nhắm đến cho vai nữ chính Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006 gây sốc.

Trước thông tin này, hẳn các khán giả trung thành của Thần Điêu Đại Hiệp 2006 đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hiểu Khánh thời trẻ từng là mỹ nhân khuynh đảo màn ảnh Trung Quốc, nhưng vào thời điểm đó, bà đã ngoài 50 tuổi. Việc hóa thân thành Tiểu Long Nữ, nhân vật biểu tượng của vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, thoát tục rõ ràng là khó thuyết phục.

Thử tưởng tượng, nếu Lưu Hiểu Khánh đảm nhận vai Tiểu Long Nữ, thì sự si mê của nhân vật Doãn Chí Bình có lẽ sẽ trở nên vô cùng khó hiểu, không thể tạo được cảm xúc. Khi đó, Thần Điêu Đại Hiệp 2006 rất có thể đã không trở thành tác phẩm kinh điển, mà bị xếp vào danh sách những màn chuyển thể gây tranh cãi.

Thực tế cũng chứng minh, quyết định lựa chọn Lưu Diệc Phi là hoàn toàn chính xác. Tiểu Long Nữ do cô thể hiện đến nay vẫn được xem là phiên bản kinh điển, khó thay thế trong lòng khán giả. Đồng thời, nó cũng trở thành một trong những vai diễn đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi vươn thẳng lên hàng minh tinh.

Nói thêm về Lưu Hiểu Khánh, thời gian gần đây nữ diễn viên liên tục gây tranh cãi vì các vai diễn "cưa sừng làm nghé". Năm 2023, nữ diễn viên khiến khán giả ngán ngẩm khi vào vai thiếu nữ trong Băng Tuyết Truy Kích 2. Gần đây nhất, bà tiếp tục làm điều tương tự khi xuất hiện trong dự án phim ngắn Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ.

Lưu Hiểu Khánh đánh mất hình ảnh vàng son trong lòng công chúng vì những màn cưa sừng làm nghé gây tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng việc liên tục lựa chọn những vai diễn không phù hợp độ tuổi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh, người từng được xem là tượng đài diễn xuất với hàng loạt vai diễn truyền kỳ, đặc biệt là Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình kinh điển cùng tên. Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi một minh tinh gạo cội lại đang dần đánh mất hình ảnh vàng son trong lòng công chúng vì những lựa chọn gây tranh cãi ở giai đoạn cuối sự nghiệp.