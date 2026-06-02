Nóng: Ji Chang Wook bị điều tra

Gần đây, giới giải trí Hàn Quốc liên tục rung chuyển với các cuộc điều tra xoay quanh vấn đề truy thu thuế đối với các công ty quản lý 1 thành viên. Tới chiều 2/6, tờ TVdaily đưa tin, tài tử Ji Chang Wook là cái tên tiếp theo bị “đưa lên thớt”.

Theo nguồn tin, Ji Chang Wook đã thành lập và điều hành 1 công ty giải trí. Và Cục thuế quốc gia khu vực Seoul đã tiến hành 1 cuộc điều tra thuế đối với tài tử họ Ji trong tháng 3 năm nay. Trong quá trình điều tra, cơ quan thuế đã tập trung rà soát thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hoạt động giải trí trong và ngoài nước của nam diễn viên, tính hợp pháp của quy trình quyết toán thù lao đóng phim cũng như chi tiết liên quan tới quy trình xử lý chi phí thông qua công ty quản lý và các pháp nhân liên quan. Sau quá trình thanh tra, Cục thuế quốc gia đã xác định có vấn đề trong 1 số khoản xử lý chi phí và nội dung khai báo thuế, dẫn đến việc truy thu khoản tiền thuế lên tới hàng tỷ won (hàng chục tỷ đồng) đối với Ji Chang Wook.

Ji Chang Wook bất ngờ dính nghi vấn trốn thuế, bị cơ quan chức năng điều tra. Ảnh: Naver

Liên quan đến vụ việc nói trên, phóng viên Hàn đã cố gắng liên lạc với công ty quản lý của nam diễn viên Hoàng Hậu Ki để nhận được những phản hồi cụ thể. Đáp lại, công ty của Ji Chang Wook chỉ lên tiếng ngắn gọn: “Hiện chúng tôi đang xác minh chi tiết”.

Đây không phải lần đầu Ji Chang Wook dính vào lùm xùm chấn động. Còn nhớ hồi năm 2019, anh từng bị réo gọi vào bê bối hộp đêm Burning Sun của Seungri. Khi ấy, chương trình điều tra The Its Know/Unanswered Questions của đài SBS đã tìm hiểu cốt lõi vấn đề bên trong Burning Sun. Qua đó, chương trình “đào sâu” vào danh tính của người đàn bà tên Madam Lin - nhà đầu tư người Đài Loan (Trung Quốc), được cho là nữ kim chủ của Seungri và dành 20% cổ phần trong Burning Sun.

Đáng chú ý, tài tử Ji Chang Wook xuất hiện trong 1 bức hình selfie với Madam Lin và thậm chí còn dính nghi án là khách quen của Burning Sun, được gọi là “thế tử hộp đêm Arena”. Arena vốn là club liên quan đến cáo buộc môi giới mại dâm của Seungri.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện của Ji Chang Wook đã lên tiếng thông qua công ty chủ quản: “Nam diễn viên công ty chúng tôi, Ji Chang Wook, không có bất cứ mối liên hệ nào với cá nhân trong bức ảnh trình chiếu trên sóng truyền hình. Là 1 fan, người phụ nữ này xin chụp ảnh cùng và Ji Chang Wook đã đồng ý. Tình huống này dẫn đến việc những tin đồn sai sự thật, ác ý mang ý quấy rối tình dục nam tài tử bị phát tán, gây ra thiệt hại lớn đến danh tiếng của nam diễn viên. Điều này khiến không chỉ nam diễn viên mà cả gia đình của anh ấy cùng những fan chứng kiến vụ việc bị tổn thương và đau đớn rất nhiều. Chúng tôi yêu cầu các vị ngừng viết, đăng tải và phát tán những tin đồn đoán vô căn cứ về vấn đề này”.

Chỉ vì 1 bức hình minh họa của SBS mà danh tính của Ji Chang Wook đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ảnh: Nate

Ji Chang Wook sinh năm 1987, vào nghề khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên được khán giả nhớ đến với nhiều loạt vai đa dạng từ hành động, lãng mạn đến hình sự. Tại Hàn Quốc, anh là lựa chọn hàng đầu cho các vai nam chính có chiều sâu tâm lý. Trong suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi khán giả và giới chuyên môn như Smile Again (Cười Lên Dong Hae), Empress Ki (Hoàng Hậu Ki), Healer (Cứu Thế), The K2, Suspicious Partner (Đối Tác Đáng Ngờ),...