Thời điểm hiện tại, bộ phim 18+ Off Campus đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Khi chủ đề này được chia sẻ tại Việt Nam, những khán giả xem phim cũng đã tràn vào và để lại những bình luận rất tích cực. Được biết, đây là tác phẩm hài kịch lãng mạn của Mỹ được nhào nặn dưới bàn tay Louisa Levy, dựa trên bộ sách cùng tên của tác giả Elle Kennedy. Lấy bối cảnh tại trường đại học Biar, câu chuyện phim 18+ Off Campus xoay quanh cặp đôi nhân vật chính Hannah Wells và Garrett Graham.

Hannah Wells là một nữ sinh chuyên ngành âm nhạc, còn Garrett Graham là đội trưởng đội khúc côn cầu. Họ có một "mối quan hệ tình cảm giả vờ", bởi Garrett Graham cần cô giúp đỡ trong việc học tập, còn Hannah Wells lại cần một đối tác để giúp thu hút sự chú ý của Justin, chàng nhạc sĩ cô thầm mến mộ. Thế nhưng rồi, cuối cùng cả hai lại thực sự phải lòng đối phương.

Thực tế, ý tưởng này vô cùng quen thuộc và đã được thấy ở rất nhiều tác phẩm khác. Tuy nhiên, điều khiến phim 18+ Off Campus gây sốt là vì cách triển khai nội dung đầy cuốn hút, cũng như sức hút đến từ cặp đôi chính Ella Bright và Belmont Cameli.

Ella Bright sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, cộng với đó là thân hình cực kỳ sexy. Ở chiều ngược lại, Belmont Cameli cũng rất điển trai, lại có bờ vai Thái Bình Dương khiến hội chị em mê mệt. Đáng nói hơn, trong những cảnh thân mật của hai nhân vật, cặp đôi diễn cùng nhau vô cùng ăn ý, chemistry tràn ngập màn hình khiến khán giả vừa xem xong đã muốn tua lại từ đầu vì quá lụy không thoát nổi.

Bình luận của khán giả về phim 18+ Off Campus:

- Phim hot nha, theo cả nghĩa đen và bóng hì hì.

- Huhu ồn lên con mã này đi. Nam chính phim Amazon Prime lúc nào cũng làm tui yêu thực sự.

- Phim hay điên, OMG. Mấy má coi liền đi.

- Không ai mượn nhưng mà rung động giùm luôn. Tui đã dành cả đêm để coi từ tuần trước rùi, hehe.

- 8 tập là không có đủ.

Phim 18+ Off Campus sẽ có mùa 2.

Nói thêm về Off Campus, bộ phim không chỉ hot ở Trung Quốc mà tại châu Âu và Mỹ, phim cũng tạo được tiếng vang lớn. Gần đây, có một tin rất vui cho những ai yêu thích phim 18+ Off Campus đó là nó được xác nhận có mùa 2, tập trung vào câu chuyện tình yêu giữa Allie Hayes (Mika Abdalla) và Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn). Cho những ai chưa biết, Allie Hayes là bạn thân của Hannah Wells, còn Dean Di Laurentis là người bạn cùng chơi khúc côn cầu với Garrett Graham.