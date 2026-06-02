Bí mật phía sau 3.000 bó hoa trong đám cưới của siêu mẫu và thiếu gia tỷ phú : Vì sao giới nhà giàu châu Á lại chuộng loài hoa này đến vậy?

Khi những bức ảnh hôn lễ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Do Quân tại Mont Saint-Michel lan truyền trên Weibo, điều khiến cư dân mạng trầm trồ không kém gì chiếc váy Dior hay bộ kim cương Graff chính là "biển hoa" hồng rực bao phủ toàn bộ không gian tu viện Gothic nghìn năm tuổi.

Mẫu đơn phủ kín không gian tiệc cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân

Từ cổng vào đến lối đi giữa lòng nhà thờ, hoa mẫu đơn phủ kín từng góc trong tông kem sữa và hồng Barbie xen kẽ, tạo nên khung cảnh như bước ra từ giấc mơ.

Không phải hoa hồng. Không phải hoa tulip. Là mẫu đơn và đó là lựa chọn có chủ ý, không phải ngẫu nhiên.

Loài hoa yêu thích của cô dâu và tình yêu của giới hào môn Trung Hoa

Trong các bài tường thuật về đám cưới, truyền thông Trung Quốc nhất quán gọi loài hoa này là 芍药 (sháoyào) tên gọi chính xác trong tiếng Trung cho dòng mẫu đơn thảo (herbaceous peony), phân biệt với 牡丹 (mǔdān) là mẫu đơn thân gỗ.

Về cơ bản, cả hai dòng đều thường được gọi chung là "mẫu đơn" cũng là cách người Việt quen nhận diện các giống peony cao cấp quốc tế như Etched Salmon hay Sarah Bernhardt.

Lý do mẫu đơn chiếm trọn không gian đám cưới rất đơn giản: Đây là loài hoa mà Hề Mộng Dao yêu thích nhất. Dù giá mẫu đơn đắt hơn hoa hồng thông thường nhiều lần ngay tại Trung Quốc, một bông mẫu đơn chất lượng tốt đã có giá không hề rẻ, huống chi mua số lượng lớn tại Pháp Hà Du Quân vẫn chiều theo sở thích của vợ không đắn đo.

Điều này cũng không lạ trong giới hào môn Trung Hoa, mẫu đơn từ lâu đã là loài hoa được tầng lớp thượng lưu ưa chuộng hơn hoa hồng trong các dịp trọng đại, vì nó mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn và sự khan hiếm tự nhiên khiến nó trở thành tín hiệu của đẳng cấp thực sự.

Gần 3.000 bó mẫu đơn được huy động cho hôn lễ, với chi phí hoa tươi vượt 1 triệu NDT tương đương hơn 3,5 tỷ đồng. Ít nhất 100 nghệ nhân hoa được điều động để tạo hình, ủ hoa và tỉa cành trong nhiều giờ liên tục trước lễ cưới. Không gian chính được dựng thêm một vòm hoa mẫu đơn hình trăng lưỡi liềm trên cao, kết hợp với baby's breath hồng làm điểm nhấn chi tiết mà cư dân mạng gọi là "quá thiếu nữ tâm".

Đội ngũ hoa: Florist luxury số 1 thế giới

Đứng sau "biển hoa" triệu đô đó là Tulipina studio thiết kế hoa luxury do Kiana Underwood sáng lập năm 2011, hiện là một trong những florist đám cưới siêu sang được săn đón nhất thế giới với hơn 432.000 người theo dõi trên Instagram. Kiana Underwood là nghệ nhân hoa luxury được đánh giá cao nhất trong phân khúc đám cưới ngân sách lớn người phụ nữ gốc Iran-Mỹ lấy cảm hứng từ các bức tranh tĩnh vật của các bậc thầy Hà Lan.

Studio Tulipina chuyên tạo ra những trải nghiệm đặc chế cho các đám cưới và sự kiện luxury, với phong cách sử dụng những sự kết hợp màu sắc và giống hoa độc đáo thu hút các nghệ nhân hoa từ khắp nơi trên thế giới. Tác phẩm của Tulipina xuất hiện thường xuyên trên NY Times, Vogue, Elle Decor, Town & Country và nhiều ấn phẩm cao cấp quốc tế.

Trên story Instagram sau đám cưới, chính Kiana Underwood đã chia sẻ ảnh chụp cùng các nữ tu tại Mont Saint-Michel phía trước là hàng nghìn bông mẫu đơn hồng chất đầy sàn nhà thờ đang chờ được sắp xếp kèm chú thích: "With the loveliest sisters who were great admirers of our flowers." Bức ảnh trở thành một trong những hậu trường đám cưới được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội quốc tế.

Không phải mẫu đơn thông thường. Đội ngũ Tulipina chọn hai giống đặc biệt làm hoa chủ đạo. Giống thứ nhất là mẫu đơn Etched Salmon hoa kép dày với tông màu hồng cá hồi nhạt phủ ánh ngọc trai nhẹ, các cánh hoa gợn sóng và có những đường khắc tinh tế như được chạm khắc thủ công, chính là chi tiết tạo nên cái tên "Etched".

Giống này được lai tạo tại Canada năm 1981 và liên tiếp đoạt các giải thưởng danh giá: Huy chương Vàng của Hiệp hội Mẫu đơn Hoa Kỳ năm 2002, Giải thưởng Merit về cảnh quan năm 2012, và được bình chọn là Mẫu đơn Canada của năm 2021. Dù rất được ưa chuộng trên toàn cầu, Etched Salmon chỉ được cung cấp với số lượng giới hạn khan hiếm đúng nghĩa, không phải khan hiếm nhân tạo.

Giống thứ hai là mẫu đơn Sarah Bernhardt được nhà lai tạo hoa người Pháp Victor Lemoine tạo ra năm 1906 và đặt tên để vinh danh nữ diễn viên sân khấu người Pháp mà ông ngưỡng mộ nhất. Hoa có màu hồng đậm ở giữa và nhạt dần ra ngoài cánh, hương thơm nồng nàn và ngọt ngào khó quên, từng đoạt Giải thưởng Công trạng Vườn của Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh.

Cho đến nay, Sarah Bernhardt vẫn là giống mẫu đơn nổi tiếng nhất thế giới xuất hiện trong vô số đám cưới hào môn quốc tế và là cái tên đầu tiên bất kỳ florist cao cấp nào cũng nhắc đến khi nói về hoa cưới. Một chi tiết thú vị: cả hai giống hoa đều mang nguồn gốc phương Tây nhưng lại được đặt trong không gian văn hóa Trung Hoa thuần túy cũng như chính đám cưới này, địa điểm là châu Âu nhưng linh hồn vẫn là người Trung Hoa.

Ý nghĩa ngàn năm của hoa mẫu đơn

Việc chọn mẫu đơn không chỉ là quyết định thẩm mỹ. Bằng chứng về việc trồng trọt mẫu đơn tại Trung Quốc có từ thời nhà Hán (206 TCN), ban đầu được trân trọng vì đặc tính dược liệu hơn là vẻ đẹp trang trí. Nhưng chính dưới triều Đường (618–907) mà mẫu đơn mới thực sự thay đổi thân phận từ cây thuốc trở thành biểu tượng của quyền lực và văn minh. Triều Đường đánh dấu sự chuyển hóa của mẫu đơn thành biểu tượng tối thượng của sự giàu sang, danh dự và địa vị quý tộc. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên, vị hoàng đế nữ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng yêu thích mẫu đơn và trồng chúng rộng rãi trong vườn ngự uyển.

Một truyền thuyết kể rằng Võ Tắc Thiên ra lệnh cho toàn bộ các loài hoa trong vườn ngự phải nở vào giữa mùa đông. Tất cả đều tuân lệnh trừ mẫu đơn. Nổi giận, bà đày toàn bộ mẫu đơn ra khỏi kinh đô Trường An về thành Lạc Dương.

Thay vì hạ thấp vị thế của loài hoa này, truyền thuyết đó lại càng nâng nó lên: Sự kiên quyết không chịu nở trái mùa của mẫu đơn được người đời giải thích là phẩm cách khí tiết, không khuất phục trước quyền lực. Lạc Dương từ đó trở thành "thành phố mẫu đơn" nổi tiếng nhất Trung Hoa, và loài hoa này được phong là "Hoa Vương".

Để hiểu tại sao giới hào môn Trung Hoa chọn mẫu đơn thay vì hoa hồng trong những dịp trọng đại nhất cuộc đời, cần nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm của loài hoa này trong văn hóa Trung Hoa.

Thi hào Lý Bạch đã so sánh tuyệt thế giai nhân Dương Quý Phi với hoa mẫu đơn, tạo ra mối liên hệ giữa vẻ đẹp nữ tính và loài hoa này, một liên hệ trở thành nền tảng của thẩm mỹ Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ. Khi Lý Bạch viết rằng mẫu đơn là quốc sắc thiên hương ông không đơn giản ca ngợi một bông hoa, mà đang xác lập nó như hiện thân của sự tinh tế và văn minh Trung Hoa.

Đó là lý do tại sao với người Trung Hoa, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, mẫu đơn không thể thay thế bằng hoa hồng trong những khoảnh khắc có tính biểu tượng cao. Tiếng Trung có hẳn một tên gọi riêng cho mẫu đơn là "hoa của sự giàu sang và danh dự" một cái tên mà không loài hoa nhập khẩu nào từ phương Tây có thể cạnh tranh về chiều sâu văn hóa. Hoa hồng là tình yêu. Mẫu đơn là tình yêu cộng với phẩm giá, địa vị và cả một nền văn minh đứng sau.

Riêng dòng mẫu đơn thảo còn gắn với ý nghĩa đặc biệt hơn trong thi ca cổ Trung Hoa: Đây là loài hoa của tình có độc nhất, tình yêu chuyên nhất, chỉ dành cho một người. Người xưa còn gọi đây là "hoa chia tay", tặng cho nhau khi phải xa cách lâu ngày như lời hẹn ước nhất định sẽ quay về.

Với một đám cưới mang chủ đề "Lời hứa đến đúng hẹn" sau 7 năm chờ đợi, khó có loài hoa nào phù hợp hơn.

Hề Mộng Dao từng trả lời báo chí: "Tôi không kết hôn với nhà giàu tôi kết hôn vì tình yêu." Giữa gần 3.000 bó mẫu đơn hồng phủ kín lâu đài Pháp nghìn năm tuổi, lời khẳng định đó được nhắc lại theo cách đẹp nhất có thể bằng loài hoa mà người Trung Hoa đã dùng để nói về tình yêu chân thật suốt hàng nghìn năm qua.