NÓNG: Jack tiết lộ ông Quốc Cường nâng giá từ 2 tỉ lên hơn 5 tỉ để gặp Messi, liên tục bắt nạt trên MXH

Jack mở đầu bài đăng cực dài, cho biết ông Quốc Cường đã "kể một câu chuyện li kì" về câu chuyện những ngày qua nhưng nam ca sĩ chọn giữ im lặng: "Những ngày qua, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đã kể một câu chuyện ly kỳ về việc ông đưa Jack đi gặp Messi như thế nào và xây dựng hình ảnh Jack như một người trí trá, vô ơn.

Giữa "cơn bão" truyền thông mà ông Cường tạo ra, Jack chọn im lặng. Cho tới khi không thể im lặng tiếp được nữa, Jack đã chọn trả lời duy nhất một đầu báo, đó là Báo Tuổi Trẻ. Cho tới giờ, ông Cường vẫn chưa tạm ngừng hành động bắt nạt Jack trên mạng xã hội, nên J97 Entertainment quyết định phản hồi lại như sau."

Jack kể lại mối quan hệ thực sự giữa nam ca sĩ với doanh nhân Quốc Cường, chia sẻ chi tiết về các khoản tiền đã chi cho chuyến đi Pháp, đồng thời còn nói thẳng con số đã được phía vị doanh nhân này nâng từ 2 tỉ VNĐ lên 5 tỉ VNĐ:"Ông Cường là một doanh nhân nhạy bén và được cộng đồng yêu bóng đá biết đến nhiều với những khoảnh khắc check-in cùng các ngôi sao bóng đá quốc tế. Không dễ gì gặp được sao quốc tế, tham gia vào dịch vụ của ông Cường, để đạt được ước mơ gặp Messi, Jack chấp nhận rủi ro. Jack và ekip đã phải lưu lại Pháp lâu hơn dự định, chấp nhận phải chi tiền nhiều hơn. Đã có lúc Jack tưởng phải quay về Việt Nam mà không được gặp Messi, nhưng Jack vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Ông Cường rất hiểu tâm tư của Jack. Ông Cường liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông Cường báo giá cho Jack là 80.000 EUR, sau ông tăng lên hơn 200.000 EUR. Trong giai đoạn bên Pháp, Jack đã mượn tạm ông Cường một khoản tiền (vì Jack không mang đủ Euro). Sau đó về Việt Nam, Jack đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông Cường. Tổng cộng, Jack đã chi hơn 200.000 EUR cho riêng ông Cường theo đúng thỏa thuận. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và êkíp trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi."

Jack và doanh nhân Quốc Cường tại Pháp.

Jack bức xúc cho biết thêm phía ông Quốc Cường đã luôn úp mở với truyền thông, liên tục bôi nhọ và bắt nạt nam ca sĩ: "Tuy nhiên ông Cường liên tục úp mở với truyền thông là sẽ công bố số tiền chuyến đi, không hiểu vì lý do gì?! Thậm chí ông còn cố tình đăng clip Jack ký giấy mượn tiền trong status trên trang cá nhân nhằm bôi xấu hình ảnh của Jack (sau đó ông đã tự gỡ clip).

Tại Việt Nam, khi tin đồn "Jack chi 60 tỷ để gặp Messi" xuất hiện trên mạng xã hội, thái độ của ông Cường với Jack thay đổi 180 độ. Ngay lập tức, ông Cường yêu cầu Jack đính chính, dù Jack không liên quan và không bao giờ muốn chạy theo những tin đồn thất thiệt. Jack từ khách hàng đã trở thành vật tế thần để ông Cường giải thích cho hoạt động đi gặp ngôi sao bóng đá quốc tế của mình.

Ở những status ban đầu chỉ trích Jack, ông Cường không hề nhắc đến bất kì một khoản chi phí nào mà Jack phải chi cho ông Cường, khiến mọi người hiểu nhầm rằng Jack "đi ké". Cũng có thể do ông Cường không muốn những người trong team kết nối của mình biết cụ thể ông đã nhận từ Jack bao nhiêu tiền. Chỉ đến khi Jack buộc phải lên tiếng về một khoản chi phí lớn (tất nhiên không phải 60 tỉ), thì ông Cường mới trả lời chữa cháy trên báo Tuổi Trẻ rằng "cá nhân tôi chưa bao giờ phát ngôn là 0 đồng cả".

Jack cũng đi đến kết luận và khẳng định mình đã trả tiền sòng phẳng, không hề mắc nợ vị doanh nhân này, đồng thời tố cáo phía ông Quốc Cường đã bịa chuyện không đúng sự thật: "Chuyến đi của Jack do ông Cường tư vấn và giám sát. Jack luôn có ý thức phối hợp với ông Cường và thường xuyên trao đổi thông tin cụ thể, đầy đủ với ông Cường. Trước ngày tổ chức buổi giới thiệu thước phim, ông Cường còn đăng story up hình thư mời cùng lời chúc "Đã giúp em hoàn thành giấc mơ lớn! Thành công em nhé". Ngay từ đầu ông Cường đã ủng hộ và thúc đẩy Jack thực hiện ước mơ này, đó cũng là lý do Jack sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để thực hiện ước mơ.

Chỉ cho đến khi có tin đồn "60 tỷ" không biết từ đâu xuất hiện, ông mới quay sang công kích Jack. Ngày 5/9, ngay sau khi hay tin Jack trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ, êkip của ông Cường đã chủ động liên hệ êkip của Jack để thương lượng. Thậm chí êkíp của ông Cường còn bịa chuyện: Jack xin phép ông Cường đăng bài trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ lên page của Jack.

Jack thực sự cảm ơn ông Cường đã xoay sở kết nối với đội ngũ ở nước ngoài để họ setup thành công cuộc gặp gỡ giữa Jack và Messi. Jack cũng đã trả tiền sòng phẳng cho việc kết nối này, nhưng Jack không thể ngờ chỉ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, ông Cường đối xử với khách hàng khốc liệt như vậy.

Cho dù sự việc lần này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới ý nghĩa của chuyến đi, nhưng với Jack, gặp Messi đúng là một giấc mơ có thật. Được gặp mặt thần tượng bằng xương bằng thịt khiến Jack cảm thấy được truyền cảm hứng. Ngay trong những ngày sóng gió nhất, Jack đã tìm thấy cơ hội thứ hai để gặp lại Messi. Jack chưa bao giờ từ bỏ ước mơ làm những điều có ích hướng tới cộng đồng, đặc biệt là nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của các em nhỏ. Cơ hội thứ hai sắp tới khiến Jack cảm thấy phấn chấn, thúc đẩy anh thực hiện những dự án có ý nghĩa, gắn với thần tượng Messi bằng những hoạt động thiết thực hơn."