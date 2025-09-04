NÓNG - Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% phí bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước từ năm học 2025-2026

Bắt đầu từ năm học 2025-2026, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách Nhà nước. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong việc bao phủ toàn dân BHYT, nhất là trong môi trường học đường.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2024-2025, tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đạt 98,4%, tương đương hơn 20,8 triệu em. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả trên 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh. Nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, tim mạch… được quỹ chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập và duy trì cuộc sống.





Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ 30% mức đóng trước đây vẫn được xem là gánh nặng đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình đông con đang trong độ tuổi đến trường. Việc nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 50% từ năm học 2025-2026 không chỉ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh mà còn hiện thực hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Theo quy định mới, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm, giảm thêm gần 253.000 đồng so với trước. Điều này đồng nghĩa ngân sách Nhà nước sẽ trực tiếp chia sẻ một nửa chi phí với hơn 20,5 triệu học sinh, sinh viên, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận y tế.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn mạnh rằng Luật BHYT 2024 cùng với Nghị định 188/2025/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điểm mới, trong đó có mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia. Chính sách nâng hỗ trợ tối thiểu lên 50% sẽ mang lại ba tác động lớn, lâu dài và bền vững.

Thứ nhất, chính sách này thúc đẩy nhanh mục tiêu bao phủ 100% BHYT trong học đường. Khi lực lượng học sinh, sinh viên – vốn trẻ và khỏe mạnh – tham gia đông đảo, quỹ BHYT sẽ thêm bền vững, đúng với nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người khỏe và người bệnh, giữa thế hệ hôm nay và mai sau.

Thứ hai, chính sách mới bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Dù là học sinh thành thị hay nông thôn, con em gia đình khá giả hay khó khăn, tất cả đều có cơ hội được khám, chữa bệnh kịp thời, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, đây còn là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Một thế hệ học sinh, sinh viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong nhiều thập kỷ tới.





Theo lộ trình, từ ngày 15/8/2025, mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên sẽ được áp dụng theo quy định mới. Cụ thể, khoản 5 Điều 6 Nghị định 188/2025 nêu rõ: mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Với chính sách này, Nhà nước đã và đang khẳng định quyết tâm đầu tư cho thế hệ trẻ, coi chăm sóc sức khỏe học đường là nền tảng của chính sách an sinh xã hội bền vững.