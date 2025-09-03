Chuyện gì đây: Sinh viên ồ ạt rời bỏ 3 trường đại học hàng đầu để chạy theo giấc mơ mới!

Một hiện tượng chưa từng có đang diễn ra tại Hàn Quốc: hàng nghìn sinh viên từ bỏ ghế học ở những trường đại học danh giá nhất để tìm cơ hội ở trường y.

Theo phân tích từ Học viện Jongro, khoa học tự nhiên là khối ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi có tới 1.494 sinh viên dừng học. Ngành nhân văn cũng không nằm ngoài xu hướng, ghi nhận 917 trường hợp rời bỏ, trong khi nghệ thuật và thể thao có 70 sinh viên bỏ dở. Sự gia tăng mạnh nhất thuộc về khối nhân văn với mức tăng hơn 20% so với năm 2022, tiếp đó là khoa học tự nhiên tăng hơn 13%. Trong ba trường, Đại học Korea dẫn đầu với 1.054 trường hợp, tiếp đến là Yonsei với 942 và Quốc gia Seoul với 485.

Nguyên nhân đằng sau hiện tượng này, theo giới phân tích, xuất phát từ cơn sốt ngành y tại Hàn Quốc. Bác sĩ vốn được coi là nghề nghiệp bảo đảm thu nhập cao, ổn định và uy tín xã hội bậc nhất. Sau đại dịch Covid-19, hình ảnh của đội ngũ y tế càng được củng cố, khiến không ít sinh viên quyết định từ bỏ con đường cũ để ôn thi lại vào trường y. Các khóa luyện thi y khoa vì thế trở thành "công xưởng" đông đúc, thu hút hàng nghìn sinh viên từng là "con nhà người ta" trong mắt xã hội.





Sức hút của ngành y còn phản ánh sự mất cân bằng trên thị trường lao động Hàn Quốc. Những ngành truyền thống như nhân văn, nghệ thuật hay thậm chí cả khoa học tự nhiên đang gặp khó trong việc đảm bảo cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn. Tình trạng "thừa thầy thiếu việc" trong khối nhân văn, cộng với áp lực cạnh tranh toàn cầu về khoa học công nghệ, khiến nhiều sinh viên cân nhắc lại hướng đi. Trong khi đó, bác sĩ vẫn giữ vững vị trí "tấm vé vàng" mở ra tương lai.

Đáng chú ý, hiện tượng này không chỉ dừng ở một năm bất thường mà đã tích tụ nhiều năm. Từ 2022 đến 2024, số sinh viên bỏ học ở cả ba trường luôn có xu hướng tăng đều. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu danh tiếng và chất lượng của những trường đại học hàng đầu còn đủ sức níu chân sinh viên, khi sức hấp dẫn của ngành y ngày một vượt trội?

Về phía các trường, làn sóng bỏ học cũng là hồi chuông cảnh báo. Khi lượng sinh viên rút lui ngày càng lớn, uy tín và cấu trúc đào tạo có nguy cơ bị ảnh hưởng. Một số ý kiến trong giới giáo dục cho rằng, các trường cần cải thiện chương trình giảng dạy, tăng tính ứng dụng, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngoài y khoa. Nếu không, nguy cơ "chảy máu chất xám" ngay trong lòng các trường top đầu sẽ khó tránh khỏi.





Hàn Quốc từ lâu tự hào với hệ thống "SKY" – biểu tượng cho trí tuệ và sự thành đạt. Nhưng nay, ngay cả tấm bằng từ ba ngôi trường danh giá ấy cũng không còn đủ sức thuyết phục trước giấc mơ áo blouse trắng. Hiện tượng này cho thấy giá trị xã hội và thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ, và sinh viên – những người đứng ở ngưỡng cửa tương lai – chính là lực lượng phản ánh rõ nhất sự dịch chuyển ấy.

Có lẽ, câu chuyện không chỉ đơn giản là "học y dễ có việc". Nó còn phản ánh tâm lý bất an trước một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nơi sự ổn định và vị thế xã hội đôi khi quan trọng hơn đam mê. Và chính điều này đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có: hàng nghìn sinh viên từ bỏ ba ngôi trường mơ ước, để bắt đầu lại hành trình đầy khắc nghiệt hướng tới ngành y.