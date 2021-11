NÓNG: Công an đang xác minh thông tin "bác sĩ một bệnh viện ở Nghệ An bạo dâm kinh hoàng" gây xôn xao dư luận

Trưa 25/11 mạng xã hội Facebook lan truyền các đoạn clip và thông tin "đã bắt bác sĩ một bệnh viện ở Nghệ An…bạo dâm kinh hoàng"; "4 bác sĩ bệnh viện nhi Nghệ An hiếp dâm 1 cô gái" gây xôn xao, phẫn nộ dư luận.



Đoạn clip cùng thông tin gây sốc

Các thông tin được chia sẻ trên MXH

Nội dung thông tin mô tả một người phụ nữ bị 4 người đàn ông hiếp dâm. Kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông được cho là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cộng đồng mạng sau đó lại tiếp tục chia sẻ đoạn clip dài chỉ 47 giây ghi lại cảnh một cô gái cùng một người đàn ông trong nhà nghỉ. Cô gái trong đoạn clip liên tục van xin, cầu cứu. Cư dân mạng còn tìm vào trang cá nhân của bác sĩ được cho là xuất hiện trong đoạn clip nói trên để chửi bới, nhục mạ.

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông khống chế, hiếp dâm (Ảnh cắt từ clip được lan truyền trên MXH)

Công an đang xác minh, phía bệnh viện lên tiếng

Nhằm làm rõ thông tin gây xôn xao dư luận, chúng tôi liên hệ với một cán bộ công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và được vị này xác nhận thông tin và cho biết phía công an đang vào cuộc, làm rõ nội dung thông tin được MXH đăng tải.

"Bệnh viện có một bác sĩ tên H. như thông tin trên mạng nói. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ công an vào cuộc kiểm tra việc đúng sai, thực hư của đoạn video trên mạng có liên quan đến nam bác sĩ này hay không?

Nếu đúng vụ việc liên quan đến bác sĩ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, còn nếu thông tin sai cũng đề nghị cơ quan công an xử lý người tung tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện", vị cán bộ này nói.

Còn về thông tin "bắt bác sĩ một bệnh viện ở Nghệ An bạo dâm kinh hoàng", chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An phủ nhận thông tin trên. Phía công an tỉnh cho biết không có chuyện một bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị bắt, hiện các phòng nghiệp vụ đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin đa chiều để sớm có kết luận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.